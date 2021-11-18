Ярош: «Крым бы не удержали, но повоевать стоило»

Новости Украины

Украинские националисты не могли ничего противопоставить российской армии в Крыму, но все равно «повоевать» за полуостров стоило бы.

Об этом в интервью Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона, заявил бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, назначенный недавно советником главкома ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яроша, уровень подготовки его подопечных в 2014 году не позволял им вести успешные боевые действия в Крыму.

«Можно было за него повоевать. Удержать – не уверен я, судя по количеству предателей в силовых структурах украинских. Повоевать можно было, мне кажется. И, например, когда мы начали, мы же сразу начали готовиться перебрасываться на Крым, я прекрасно понимал, что для того, чтобы туда залазить, это же мешок фактически, нужно хоть какую-то подготовку людям дать, вооружение какое-то дать и так далее. А таких возможностей сделать это срочно не было», – сказал экстремист.

«Мы на восток готовились пару месяцев – 20 апреля первый бой у нас был, и мы сразу начали подготовку. В Крыму было бы примитивное противостояние с нашей стороны. Там все-таки заходили подразделения более или менее подготовленные», – заявил Ярош