Ярош начал мобилизацию боевиков – их бросят на «самые опасные направления»

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Новости Украины

Основатель запрещенного в РФ «Правого сектора» националист Дмитрий Ярош начал мобилизацию боевиков.

Об этом сам Ярош заявил в интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам националиста, подконтрольные ему боевики будут задействованы на самых опасных направлениях.

«Я сейчас нахожусь на постоянной связи с главнокомандующим, генералом Залужным, и с осени передо мной, как командующим Украинской добровольческой армии поставлены очень конкретные задания. То есть, это развертывание количества боевых батальонов, и мы готовы к их развертыванию и по командному, и по личному составу, определены зоны развертывания, базы развертывания.

Кроме боевых батальонов у нас произойдет полная мобилизация медицинского батальона «Госпитальеры», отдельных легко-пехотных отрядов, снайперских групп.

Работа на протяжении нескольких месяцев, хотя по большому счету она началась еще с весны, первых угроз, но такая работа ведется и, соответственно, наши батальоны войдут в самых опасных направлениях, которые будут определены главнокомандующим Залужным, и будем принимать участие в защите государства», – заявил Ярош.