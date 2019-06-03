Ярош обьявил о политическом самоубийстве

03.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава мелкого правого движения «Дия», нардеп-мажоритарщик Дмитрий Ярош заявляет, что согласился баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду по списку Всеукраинского объединения «Свобода».

«В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности — государства. Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение „Свобода“. Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов», — написал Ярош на своей странице в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что «лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм», поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.

«Достичь этого националисты могут, только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов», — написал Ярош.

Напомним, социологические опросы показывают, что ВО “Свобода” не имеет шансов преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в новый парламент. Такие же низкие шансы у самого Яроша снова пройти по мажоритарному округу в Днепропетровской области, учитывая кардинальные изменения в настроениях местных избирателей и отсутствие поддержки со ситороны местных элит.