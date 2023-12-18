Ярош призвал не думать о взятии Донецка и Луганска

Слишком многие расслабились, считая, что Россия неспособна на широкое наступление, но это оказалось ошибкой.

Об этом в интервью шеф-редактору антироссийского пропагандистского сайта «Левый берег» Соне Кошкиной заявил основатель запрещенного в РФ «Правого сектора», командир «Украинской добровольческой армии», боевик-националист Дмитрий Ярош, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Люди выгорают. Не просто расслабляются, а постоянно находятся в стрессе, под ракетными ударами, под ударами дронами и так далее. Конечно, много людей отключают мозг, такое впечатление. То есть они просто – все, война – это мое.

И такое касается не только простых граждан, это касается и политическое руководство государства, и так далее, и так далее – многие себе уже думают, что они не способны на большое наступление, потому уже можно иначе себя вести. Но Россия не раз доказывала, что они могут мобилизоваться, полностью, с переводом на рельсы, тем более, они имеют свою «ось зла», – сказал националист.