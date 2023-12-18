Ярош призвал не думать о взятии Донецка и Луганска

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Слишком многие расслабились, считая, что Россия неспособна на широкое наступление, но это оказалось ошибкой.

Об этом в интервью шеф-редактору антироссийского пропагандистского сайта «Левый берег» Соне Кошкиной заявил основатель запрещенного в РФ «Правого сектора», командир «Украинской добровольческой армии», боевик-националист Дмитрий Ярош, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слишком многие расслабились, считая, что Россия неспособна на широкое наступление, но это оказалось ошибкой....

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«Люди выгорают. Не просто расслабляются, а постоянно находятся в стрессе, под ракетными ударами, под ударами дронами и так далее. Конечно, много людей отключают мозг, такое впечатление. То есть они просто – все, война – это мое.

И такое касается не только простых граждан, это касается и политическое руководство государства, и так далее, и так далее – многие себе уже думают, что они не способны на большое наступление, потому уже можно иначе себя вести. Но Россия не раз доказывала, что они могут мобилизоваться, полностью, с переводом на рельсы, тем более, они имеют свою «ось зла», – сказал националист.

«Я думаю, что в 24-м году нам на самом деле… и есть решение, как я вижу по переходу к активной стратегической обороне, проводятся мероприятия по максимальному выводу личного состава врага из состояния боеспособного. Это будет главным заданием Украины на 24-й год. То есть, не так нужно думать о взятии Донецка и Луганска, как переходить к стратегической обороне», – заявил Ярош.

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