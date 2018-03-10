10.03.2018
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Провокации, Россия, Украина

Ярош раскатал губу на Кубань


Украинские националисты мечтают вернуть себе под контроль территорию страны, которая была до 2014-го года, а потом грозят подумать над «историческими землями» Дона и Кубани. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава запрещенного в России «Правого сектора», лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, без этого «перемога» будет неполноценной.

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«В данной ситуации, если мы касаемся Донбасса – это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года. Тут главное вернуть территории,а потом мы подумаем – это уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина, Воронеж», – заявил Ярош.

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