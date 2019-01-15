Ярош рассказал о подготовке мобильно-диверсионных групп против российской армии

15.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если между Украиной и Россией начнется война, то украинской стороне не следует ввязываться в позиционные бои.

Об этом в интервью “Украинской правде” заявил основатель “Правого сектора”, депутат Верховной рады и командир незаконного вооруженного формирования “Украинская добровольческая армия” Дмитрий Ярош, отвечая на вопрос, что можно противопоставить России в случае полномасштабного вторжения на Украину.

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“Почему мы проводим подготовку по мобильно-диверсионным группам? Представьте: идет российская колонна. Фугасы выкладываем, держим, например, мостик. Подлетают пикапы, расстреливают из СПГ или ПТУР несколько единиц техники. И сразу отходим.

Нам важно нанести им потери, несовместимые с их продвижением дальше. Нельзя ввязываться во все эти позиционные бои, потому что там как раз будет работать авиация, “вертушки”. По последней моей информации, у них 24 КА-52 только в Джанкое расположено. По характеристикам почти как американские “Апачи”. То есть дадут нам прикурить очень неплохо”, – сказал командир боевиков.

По его словам, в противостоянии с Россией нужно будет вести активную оборону.

“Мы можем тактически отступать, сдавать какие-то территории. Не надо паниковать. Врага надо измотать. Когда он входит в город – максимальное сближение, контакт на 30-50 метров. Тогда вражеская “арта”, авиация, ракетная техника не сможет работать. Обо всех этих тактических вещах я очень много читал еще до войны. Изучил тактику российских войск в первой и второй чеченской войне”, – рассказал Ярош.