Ярош: «Российская армия подтягивает понтоны и установки разминирования»

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Новости Украины

В случае наступления на Украину российская армия столкнется с серьезным сопротивлением и не сможет с ходу взять Киев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Правый сектор», советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, назвавший признаки наступления, которое якобы готовит Россия.

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«Они уже подтянули установки разминирования. Подтащили понтонные мосты. Кстати, они сконцентрируются на черниговском направлении. То есть, по правде говоря, на киевском», – утверждает Ярош в интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег».

Он также призывает обратить внимание на зенитно-ракетные комплексы, прикрывающие передвижение этих военных колонн, и говорит, что украинская разведка «все это все видит с помощью наших союзников в том числе».

При этом праворадикал оговаривается, что все это может быть лишь запугиванием.

В свою очередь издание заметило, что до Киева со стороны Чернигова танкового хода два – два с половиной часа.

«Да. Но военные колонны так быстро не двигаются. Будет же сопротивление. Поэтому, соответственно, это сутки, сутки и сутки. Не так просто завезти одну воинскую часть, а когда их много, это процесс еще тяжелый и длительный. Поэтому речь пойдет не о часах. Тем более что команда главнокомандующего Валерия Залужного тоже понимает все эти угрозы, и, соответственно, Вооруженные силы Украины готовятся к отражению таких возможных сценариев со стороны Российской Федерации. Так что легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно», – считает советник главкома ВСУ.

По его словам, боеспособные части ВСУ расположены не только на востоке.

«И южное крымское направление, и десантно опасные направления – Николаевщина, Одесщина – также прикрыты. И нет такого преимущества в силах, средствах Российской Федерации, чтобы они могли просто высадиться и что-нибудь захватить. Такого не будет. Кроме того, постоянно поступает разведывательная информация, еще раз подчеркну от союзников в том числе. Будем наблюдать. Мне кажется, что их готовность – полная, к вторжению – будет где-то в начале февраля», – резюмировал Ярош.