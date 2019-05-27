Ярош с помощью ножа и топора хотел сорвать круглый стол о проблемах ромов

27.05.2019, Киев, Игорь Петров

В Киеве активисты во главе с ветераном “АТО” Максимом Ярошем помешали проведению круглого стола «Год после цыганских погромов: стоит ли ждать наказаний», посвященного проблемам насилия в отношении ромов в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Мероприятие проходило в столичном кризисном медиа-центре и имело цель привлечь внимание международного и украинского общества к случаям нападения на ромов в разных регионах Украины и безнаказанность таких преступлений.

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В пресс-конференции принимали участие Мэтью Шааф, директор Представительства Freedom House в Украине, Вячеслав Лихачев, руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств, Константин Тарасенко, начальник отдела Управления обеспечения прав человека Национальной полиции Украины и Юлиан Кондур, проектный координатор цыганского фонда «Чирикли».

Через некоторое время после начала на площадку перед президиумом вышел Максим Ярош с сумкой, из которой он начал доставать вещи.

«Я хочу показать, с чем ромы нападают на людей. Знаете, чья это ксива? Давайте прочитаем: «Служба безопасности Украины». это одно из орудий, с которыми ромы нападают на людей на вокзале. Помните такого Киву, который поставил охрану на вокзале год или два назад? Я был одним из главных ребят, которые у него работали. И начали ловить ромов. Ромы – карманники. Все ромы – классные, но почему-то каждый карманник – ром», – сказал он.

Он достал нож и топор которым, как он утверждал, ром ударил бабушку, жаловавшуюся на ромов правоохранителям.

«Вот этим топором он бахнул бабушку, но не вот этой стороной (острой) слава Богу, а вот этой (тупой). Вот этим ножичком – горло все, и пошло-поехало», – сказал он демонстрируя нож и топор.

Националисты, пришедшие вместе с Ярошем, начали обвинять организаторов в расизме, грантоедстве и нежелании решать реальные проблемы.

«Вы – расисты потому что вы не хотите решить проблему. Проблема решается из поведения ромов, а вы этого не хотите, вам нужны гранты. Вам не нужно решение проблемы», – крикнул один из активистов.

«Вот это шило сломалось об человека, курточку, когда ром его вот так (показывает) чикал когда они забрали у него кепку. Ради прикола кепку забрали. Шило сломалось об курточку, а представьте, если бы оно вошло? Вот, почти рука (показывает, на какую глубину могло войти шило). У меня есть триста долларов, которые мне отдала бабушка – у нее забрали две тысячи, мы догнали этих чуваков, (отобрали деньги) и она отдала – на, это тебе спасибо за то, что я вообще жива осталась», – сказал он.

Он также рассказал, как воруют на вокзале – толпа цыганок окружает человека, который торопится на поезд, и вытаскивает у него вещи из сумки. Заявление в милицию отъезжающий не пишет потому что ему надо успеть на поезд. Кроме того, милиция крышует преступников.

«Мы словили много милиционеров которые крышевали ромов», – сказал он.

«Все это, что происходит, называется «нападение на Украину», понял, нет? Я могу собрать петицию, около пяти миллионов людей, которых обворовали твои ромы» – спросил Максим Ярош показывая украинский флаг. К этому времени к националистам уже подошли охранники и пытались выдворить его из зала.

Еще один националист говорил о торговле наркотиками в школе и сообщил, что националисты предлагали устроить дебаты по проблеме ромов с одним из организаторов пресс- конференции, но тот якобы отказался.

«Мы хотим диалога, мы хотим решить проблему», – сказал он. Националисты обвиняли защитников ромов в том, что они работают за гранты и что они однобоко подают проблему ромов.

С помощью охраны националистов удалось усадить на места, но они продолжали криками перебивать выступающих.

«Мы не можем продолжать дискуссию. То, что вы говорите, что ромы воруют, наркомания и т.д., я не могу этого отрицать, это есть. Моя роль – в том, чтобы что-то менять», – заявил одни из спикеров.

«Твоя роль – зайди мне в фейсбук, почитай комментарии, что пишут люди, ты реально прозреешь», – крикнул ему Максим Ярош. Он утверждал, что поселение ромов под Киевом националисты подожгли якобы по причине антисанитарных условий и воровства его обитателей (в поселении якобы хранились украденные вещи), и что люди не пишут заявления о преступлениях, совершаемых ромами, потому что якобы боятся их мести.

После этого Максим Ярош покинул место проведения пресс-конференции, а само мероприятие продолжилось.