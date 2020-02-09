Ярош: СБУ подготовит восстание в Донецке, затем – прорыв фронта и зачистка

09.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы одержать победу над ЛДНР военным путём, Украине необходима комплексная работа всех силовых структур и мобилизация народа. Спецслужбы могут подготовить бунт в Донецке и Луганске, одновременно с этим украинские войска прорвут линию фронта, в ЛДНР начнётся паника и бегство в Россию.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил основатель экстремистского «Правого сектора» экс-депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я более чем уверен, что при надлежащей системной деятельности всех силовых структур – вооружённых сил, СБУ, Службы внешней разведки и так далее, мы в состоянии выполнить поставленные задания, но это должна быть системная деятельность.

Второе – и это надо было бы поставить на первое место – это реализация лозунга «Всё для фронта, всё для победы». Когда общество отодвинуто абсолютно от войны, всем хорошо, так ни одна страна не побеждала. То есть, должна быть мобилизация материальных, моральных, духовных ресурсов народа, и тогда можно этого достигнуть по большому счёту даже с минимальной кровью», – заявил националист.

«То есть, была бы воля, военным путём можно было бы клочок за клочком…» – уточнила журналист.

«В комплексе с деятельностью спецслужб и так далее. Потому что я больше чем уверен, что дайте им возможность, они там и революцию подготовят за некоторое время, за линией фронта. Что может стать поводом для зачистки нашей земли от всего вражеского элемента. В конце концов, граница пока их, они все могут выехать быстро и качественно», – добавил Ярош.