Ярош занялся пророчествами: «РФ разлетится на куски, вместо Путина придет ястреб»

Новости Украины

Возвращение Крыма якобы стало для России началом ее распада. В будущем страна превратится в конфедерацию разных государств, которые сегодня объединены в состав РФ.

Об этом в интервью Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона, заявил бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, назначенный недавно советником главкома ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мне кажется, что Путин сделал себе как квази-императору российскому, очень медвежью услугу, начав активные боевые действия против Украины, аннексировав Крым и так далее. Он заложил основы к ускорению развала империи, и это очень важно. Оно в итоге закончится тем, что Кавказ станет Кавказской конфедерацией, Татарстан, Башкортостан – Татарской конфедерацией, условно, и так далее. То есть они разлетятся. Мы видим, что Китай фактически владеет Дальним Востоком, Сибирью и так далее… Не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, что это дело одного поколения», – заявил Ярош.

Экстремист также считает, что после смены власти в России вместо Владимира Путина придет еще более жесткий человекю.

«Мне кажется, что если бы создалось государство русского народа, а не империя, на тех территориях этнических, где живут так называемые русские, как они себя называют, то, возможно, там бы начался процесс этногенеза, они вышли бы на европейские ценности, но это довольно долгий исторический процесс. Быстро так не случится. Но если брать дворцовые перевороты и так далее, то мне кажется, что даже более ястреб придет после Путина. Но это тоже приведет в конце к развалу», – считает экс-главарь правосеков.