Ярош заявил о готовности подчиниться Тимошенко и выполнять ее приказы

15.01.2019

Не исключено, что по итогам предстоящих в марте выборов президента Украина главнокомандующим ВСУ станет женщина.

Об этом в интервью “Украинской правде” заявил основатель “Правого сектора”, депутат Верховной рады и командир незаконного вооруженного формирования “Украинская добровольческая армия” Дмитрий Ярош, отвечая на вопрос, может ли он представить Юлию Тимошенко в роли главнокомандующего.

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“(Долгая пауза). Она, по-моему, один из немногих “мужчин” в украинской политике (смеется), поэтому, в принципе, могу представить. Во время войны руководить обороной, силовым блоком должны мужчины. Но в истории Украины была княгиня Ольга, которая эффективно защищала земли. Все может быть. Посмотрим. Думаю, что эти выборы дадут нам много неожиданностей”, – сказал депутат.

“Если представить, что Тимошенко все же победит, будете подчиняться ее приказам?”, – уточнило издание.

“Да конечно! Мы же – государственники (улыбается). Кто бы ни стал главнокомандующим, мы не выполним одного приказа – о капитуляции”, – отметил Ярош.

Напомним, что выборы президента Украины запланированы на конец марта. По всем соцопросам лидером президентских рейтингов является глава ВО “Батькивщина”, экс-премьер Юлия Тимошенко.