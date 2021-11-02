Яроша назначили советником главкома ВСУ, чтобы стереть различия между ВСУ и нацбатами – Булавин

Неонацист Дмитрий Ярош в качестве советника главнокомандующего ВСУ поможет консолидировать совместные действия между ВСУ и неонацистскими добровольческими батальонами, а также “поднять авторитет” главнокомандующего.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Это назначение должно продемонстрировать, что между вооруженными силами Украины и добровольческими батальонами сейчас отсутствуют какие-либо различия. Тем более, что сейчас активность проявляют не столько добровольческие батальоны, сколько именно Вооруженные силы Украины.

Возможно, это назначение призвано помочь консолидировать совместные действия между ВСУ и добровольческими батальонами а также поднять авторитет главнокомандующего.

Яроша приближают к главнокомандующему, поскольку все другие руководители батальонов в той или иной мере токсичны. Дмитрий Ярош уже довольно долго отсутствовал в повестке дня, поэтому он, в отличие от них, не воспринимается как одиозная фигура.

Возможно, таким образом, также пытаются поставить под контроль националистические батальоны, которые действует в зоне ООС.

Других объяснений этому назначению я не вижу.

Если бы еще оставался на своем посту Аваков, с которым у Яроша достаточно близкие отношения, можно было бы ещё искать объяснение в этом. Но в нынешней ситуации это назначение должно или поставить батальоны под контроль, или консолидировать их деятельность с деятельностью ВСУ», – резюмировал Александр Булавин.