Ярослав Федосеев: Без новой мобилизации победы России не будет

России придётся проводить новую волну мобилизации, чтобы освободить от украинских сепаратистов отторгнутую от исторической Родины Одессу и другие русские города.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал медиатехнолог Ярослав Федосеев, регулярно посещающий зону СВО для оказания помощи российским войскам в качестве волонтёра.

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«ПолитНавигатора»: После удара ВСУ по зданию администрации ДНР довелось прочитать в комментариях от местных жителей – «это уже скоро 10 лет как будет продолжаться. И ничего Россия не может сделать». Какие сейчас настроения на Донбассе?

Ярослав Федосеев: Общество Донбасса прошло закалку, которая совершенствует их до предела. Эти люди поистине настоящие герои, которые знают, что такое война. Все те, кто остался в республике, находятся в ситуации, когда их собственные дети несут им оружие и подают патроны для защиты.

Да, есть и другая группа людей — те, кто выступает против СВО и сомневается в способности России выдержать эту угрозу, но, параллельно с тем, они понимают, что противоположный вариант — это верная смерть. Россия же изо всех сил пытается компенсировать регулярные обстрелы. Посмотрите на новые дороги, инфраструктуру, учреждения, школы и детские сады. В некоторых городах ДНР люди не видели новых зданий аж с 1986 года.

Сегодня Россия принесла им, наконец, то самое государство, которое 33 года назад хотели видеть жители Новороссии, о котором они мечтали. За это они нам благодарны.

Но важно понимать, что среди жителей ДНР есть и крайне радикальные представители, которые выступают не только против Украины, но и готовы присоединить Россию к ДНР за ее восьмилетние попытки полагаться на минские соглашения.

А чем вы объясните невозможность отодвинуть ВСУ от Донецка уже почти два года? Что говорят бойцы в зоне СВО?

А у меня другой вопрос, почему ВСУ не могут взять Донецк уже почти 10 лет? Еще два года назад это было сделать гораздо проще, когда его защищала не российская армия, а армия ДНР в касках 70-х годов. Кишка тонка была? Или не хотели? А зачем тогда стояли под Ясиноватой?

Год назад русские бойцы говорили, что им не давали нормально воевать. Многие сталкивались с бесконечной бюрократией, недостатком БК, средствами защиты. Сейчас ситуация изменилась. Во многих подразделениях всего в достатке, но противник перешел в активную фазу постоянных и регулярных атак, которые необходимо отбивать.

Сейчас Россия переживает сильнейшее со времен Гитлера наступление с участием натовской военной техники и, надо сказать, неплохо справляется с поставленной задачей.

Вокруг Донецка же сформировалось огромное бетонное кольцо из тысяч укрепленных районов, где буквально каждая щель оборудована огневой точкой. Посылать бойцов атаковать эту цитадель — верная смерть.

Сейчас задача беречь людей и выматывать противника до конца. Рано или поздно Донбасс будет наш, но многие солдаты уверены, что он может достаться нам и без боя. Здесь важно участие не только армии, но также дипломатов и политиков.

Русский же солдат давно ждет, когда наступит новая волна мобилизации, которая усилит и без того закаленных бойцов нашей армии. Но этого не случится, пока мы по-настоящему не захотим вернуть Николаев, Одессу, Харьков и другие русские города.

В первые недели после начала СВО, смотря репортажи по ТВ о событиях в Мариуполе, казалось, что наше ТВ специально сгущает краски, рассказывая о военных преступлениях «Азова». Но потом, когда удалось поговорить с выжившими местными жителями, оказалось, что российское ТВ даже щадило где-то зрителей, не до конца рассказывая обо всех ужасах, которые творили там украинцы.

С другой стороны, наши СМИ на первом этапе молчали о превосходстве нацистов в экипировке, вооружении, связи. То, что воевать приходится не против сброда, а мотивированных подготовленных нацистов, признали лишь спустя несколько месяцев.

А что сейчас не знает российский обыватель о происходящем в СВО? Что, по вашему мнению, напрасно умалчивается?

Первое — враг опасен. Он реально готов умирать. ВСУ употребляют тяжелые наркотики, они не чувствуют боли, они как берсерки бегут на минные поля и нашу линию обороны. Иногда с оторванными руками и ногами, но ползут. Психотропные препараты превращают украинских солдат в упырей, готовых жертвовать собой ради чужих интересов.

Второе — добровольцы делают колоссальную работу, но далеко не всегда эти подвиги отмечаются в СМИ. Я знаю один дивизион в ДШРГ «Волки», в котором есть артиллерист Майор, способный бить точно по окопам противника из любого орудия, а соседние подразделения отдают ему свои снаряды для точной работы. Чтобы заменить этого парня — необходимо пять человек, которых он самолично и подготовил.

Третье — если ты в зоне СВО, ты можешь умереть в любой момент: завтра, послезавтра, через час, через минуту, днем или ночью. Потому что вся территория в зоне досигаемости дальнобольной артиллерии противника. Я езжу туда год, 7 раз снаряд падал в радиусе 5-10 метров от меня. Например, в Соледаре. Я молчу про то, сколько раз наша гуманитарная миссия проезжала конкретное место, а через некоторое время туда прилетал «химарь» или «три топора».

Четвертое — все те, кто прошёл срочную службу воюют вначале так же, как если бы они её не проходили. В то же время я знаю бойцов, которые вообще в армии не служили, а сражаются получше кадровых офицеров. Хотя у них нет даже высшего образования.

Общение с прапорщиком под Донецком

А точность их ударов – это исключительно результат спутниковой разведки, или наличия агентурной сети? Много ждунов? Что с ними делать?

Ждуны есть, и с ними работают. Но нужно понимать, что это обычные мирные жители, с которыми нам всем потом жить. Так мы их воспринимаем — как дурачков, а не опасных преступников. Я не знаю, где здесь логика, но факт остаётся фактом. Многих ждунов просто отпускают домой в надежде, что они перестанут этим заниматься.

Более того, я помню КП Армянск в прошлом году, когда каждую машину, въезжающую в Херсонскую область, фотографировали обычные мирные люди, а их даже никто не проверял. По факту нужны показательные порки, но ведь у нас не война, а СВО. Методы иные, как видим.

Точность ударов высока, но важно понимать, что ждуну еще надо найти цель — сейчас это очень тяжелая задача. Все цели очень грамотно маскируются. Боеприпасы больше не разгружают среди бела дня. А солдаты не живут по 300 человек в казарме.

А вообще, хочется отметить, что наши люди на оккупированной территории, — так называемые «сепары» работают намного лучше украинских ждунов в России.

Чем это доказывается?

Результатами попаданий.

То есть сводкам генерала Конашенкова верить?

Верить военкорам, сводкам и кадрам с места.

Кадров наших успехов недостаточно – особенно, если сравнивать с тем, что вражеская пропаганда оперативно выдает в эфир (в том числе и благодаря круглосуточной разведке спутников НАТО). Что касается военкоров… Помнится, весной-2022 они показывали киевскую Родину-мать в бинокль, обещая скорое взятие столицы. А через два дня, когда началось отступление, писали – «все, кто в теме, были уже давно в курсе о готовящемся уходе».

Кадров недостаточно, согласен. Но не мне судить эту ситуацию. Гораздо важнее помогать, а не критиковать.

В зону СВО я поехал, потому что нашим парням нужна была помощь. Мы с друзьями организовали отряд «Гуманитарный джихад» и уже 10 раз побывали на всём фронте от Херсона до Сватово.

Весной мы запустили в работу благотворительный фонд «Посылка из дома», который сейчас больше занимается мирными сборами и помощью простым людям. Также я езжу в Новороссию по другой линии — тестируем различные военные разработки, которые впоследствии наносят нехилый урон противнику. Это в основном коптеры и средства РЭБ. Суммарно я провел в зоне СВО около трех месяцев.

Проверка автомобиля на предмет взрывчатки. Торез 2023

Я давно говорил, что американская пропаганда — лучшая в мире, они ловят нас за факты, переиначивают смыслы, пытаются поймать на дезинформации, что у них неплохо получается.

Мы же работаем по ситуации, не отвлекаясь на эмоции. Я могу тысячу раз не согласиться с опытом российской пропаганды, но пока у меня нет рычагов управления, мои слова это обычное нытье, а ныть я не привык. Поэтому работаем с тем, что есть.

Россия же все же начала снимать качественные ролики об СВО. Достаточно вспомнить недавнюю историю про сдачу в плен, которую украинцы даже сфальсифицировали под себя.

Так или иначе, но главная задача пропаганды была и остается – добровольная сдача оружия противником. Пока ни одна из сторон её не достигла и даже не приблизилась к ней.

Вы москвич? Как оцениваете настроения в столице? В последнее время впечатление такое, будто активизировались те, кого называют партией похабного мира. С чем это связано?

Я родился в городе Сочи, но всю жизнь прожил в Москве. Прилеты по столице пока прекратились, поэтому народ снова расслабился. На самом деле, если противник желает по-настоящему напугать москвичей, то пусть бомбит Ереван или Дубай. Все наши трусы давно там.

Что касается той части элиты, которая желает мира на любых условиях, то у них есть для этого все средства, включая главный фактор — усталость людей от войны. По гуманитарным сборам это очень видно, они снижаются. Да и потери на войне есть, хоть они и в разы меньше потерь противника.

В целом этот козырь можно использовать под выборы Президента России, уйдя, например, в заморозку конфликта с созданием демилитаризованной зоны, но есть одно важное но — запад не пойдет на перемирие, а Киев тем паче. Им важно выматывать нас, пока не кончатся силы. А с экономической точки зрения Запад намного сильнее России, увы.

Поэтому, сколько бы отдельные элитные группы не хотели заморозки или вывода войск, обратного пути уже не будет. Вспомним Тютчева:

Как перед ней не гнитесь, господа Вам не снискать признания от Европы В её глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.

С гитарой в Луганске

Насколько реально справиться без новой мобилизации, как считаете? Ну и в целом – как оцениваете ситуацию на фронте?

Если противник не прорвет линию обороны, то мы справимся с контрнаступлением и без мобилизации, учитывая, что у нас почти 300 тысяч новых контрактников. Однако, если Россия поставит цель дойти хотя бы до Одессы, то мобилизация будет нужна. И, рано или поздно, она начнется. Войну нельзя завершить заморозкой. Война — это сначала победа, а потом уже мир. А победа для России — это полная ликвидация украинского так называемого государства. Без мобилизации победы не будет. Мир какой-то возможен, но победа — нет.

Представьте, что ваш сосед решил вас убить, вы ударили первым, но он начал давать сильный отпор. Попробуйте договориться с его ножом или пистолетом. Сможете? Сомневаюсь.

А что там в Северодонецке? Говорили, что он в отличие от Мариуполя забыт и стоит в руинах?

Северодонецк

Северодонецк и Лисичанск стоят в непосредственной близости от фронта. Там нет главного оплота цивилизации — связи. Город периодически обстреливается, но сейчас линия фронта постепенно отодвигается от него.

Когда начались боевые действия, люди побросали в квартирах все. Было страшно смотреть на хорошие ремонты, подвесные потолки, фотообои, новую мебель. Для сравнения, зайдите в любой спальный район Москвы, и вы поймёте, каким был Северодонецк до войны.

Город восстанавливают, дороги ремонтируют, старые дома сносят, но медийного освещения, как с Мариуполем, нет. Не знаю, по какой причине.