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Массовая драка между футболистами российского клуба «Шинник» из Ярославля и украинского клуба «Минай» из Закарпатья произошла в турецком отеле «Royal Seginus».

Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к игроку ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тот предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля, и его удалось погасить.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка.

«Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек пять-шесть, украинцев намного больше»,— рассказал представитель «Шинника».

В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь, однако стычки между футболистами продолжались. В отеле стали на постоянной основе дежурить двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

Как рассказали в «Шиннике», они просили турецкий отель не подселять к ним украинских футболистов, когда бронировали в ноябре номера. В итоге ярославцы решили переселиться.

«Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны», — заявили в «Шиннике».

Клуб «Минай» опубликовал свою версию инцидента в американской соцсети. Причиной драки украинцы назвали провокации футболистов российской команды и их «позорное поведение» по отношению к сотруднице отеля. Также «Минай» утверждает, что российские игроки продолжили потасовку уже между собой, когда украинцы вернулись в номера.

Необходимо отметить, что «Шинник» стоит на патриотических позициях. В октябре клуб отдал выручку с матча с «КАМАЗом» на приобретение необходимых средств для нужд мобилизованных и военных.

Футболистов поддержал губернатор ярославской области Михаил Евраев.

«Парни правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», – написал он в своем ТГ-канале.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Султан Хамзаев пообещал вручить каждому из ярославских футболистов личную благодарность.

«Красавцы, молодцы! На любого рода провокацию всегда нужно отвечать четко и однозначно. Слава России! Предвкушая позицию либеральной тусовки о том, что голова должна быть поглубже в песке или того хуже посыпана пеплом – берите пример с этих ребят! Настоящие патриоты!», – написал Хамзаев.

«Политические украинцы бандеровцы – это агрессивность, преступление, ложь и уверенность в безнаказанности за свои преступления. В этом эпизоде все как в капле воды… Во всех украинских футбольных командах идет обязательное воспитание в фашистской бандеровской идеологии. Вывод из эпизода очевиден, – киевский режим должен быть уничтожен жесткой военной силой. Политический режим на территории бывшей Украины должен быть очень жестко воспитательным. Перевоспитать всех», – считает политолог Сергей Марков.