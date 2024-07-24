Яровая замахнулась на миграционную мафию

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила отнести к особо тяжким и тяжким преступлениям правонарушения, сопряженные с организацией нелегальной миграции.

Она заявила об этом с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня многие преступления совершаются не трудовыми мигрантами, а теми субъектами, которые незаконно легализованы на территории РФ. И в основе таких преступлений есть еще и должностные преступления – злоупотребление субъектов, которые пренебрегают законами РФ и способствуют нелегальной миграции, обеспечивают выдачу фиктивных документов», – сказала Яровая.

По ее словам, парламент сегодня настаивает на запрете передачи прав на экзаменацию мигрантов, блокировке рекламы быстрой легализации приезжих в РФ.