Яшин: «Ругающий агентов Запада Федоров сам за них голосует»

17.08.2021, Москва, Елена Острякова

Московский либерал Илья Яшин выступил с разоблачением депутата Госдумы РФ от «Единой России» Евгения Федорова, который является основателем Национально-освободительного движения (НОД).

Соответствующий ролик либерал разместил в своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критикуя агентов США во власти и грабительские реформы, депутат Федоров вместе с коллегами из «Единой России» почему-то все это поддерживает своим собственным голосованием. Федоров не раз называл руководство Центробанка западными агентами, которые работают против России в интересах международных финансовых организаций, в частности, МВФ. В 2013 году Дума утвердила главой Центробанка Эльвиру Набиуллину, которую члены движение НОД просто люто ненавидят. И как вы думаете голосовал по ее кандидатуре депутат Федоров? Открываем сайт Госдумы. Депутат Федоров голосовал за Набиуллину. Своим последователям в НОД Федоров рассказывает, что американцы назначили своих агентов в руководство ЦБ, а в реальности назначил их сам депутат Федоров», – отметил Яшин.

«Еще один пример – пенсионная реформа. Федоров подвергал ее резкой критике и объяснял, что это антироссийская мера, придуманная в Вашингтоне и навязанная нам МВФ. Сторонники Федорова протестовали против повышения пенсионного возраста, обращались к американским властям с требованием вернуть нам наши пенсии. Но пока сторонники возмущались на улицах и в соцсетях, сам Евгения Федоров пришел на заседание Госдумы, выпил чашечку кофе в буфете и спокойно проголосовал за повышение пенсионного возраста», – сказал Яшин.

Он также напомнил, что в 90-е годы Федоров избрался в Госдуму РФ, будучи членом избирательного блока «Российское движение демократических реформ», вместе с либералами Григорием Поповым и Анатолием Собчаком, работал в консультативном совете при президенте Борисе Ельцине, а также в администрации президента, когда ей руководил Анатолий Чубайсе