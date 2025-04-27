«Ястреб» Болтон: Трампу глубоко плевать на украинскую «незалежность» – и это главный актив Путина

Президент США Дональд Трамп категорически не видит, в каком месте «свобода и независимость Украины» отвечает стратегическим интересам Америки.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Трамп хочет, чтобы война осталась позади, он считает, что это война Байдена. Он хочет наладить хорошие отношения с Россией. Поэтому ему, на самом деле, всё равно, какими будут условия прекращения огня или окончательной сделки.

Трамп назвал эту войну бессмысленной. И это игнорирует мнение украинцев о том, что они борются за свою свободу и независимость. Это не бессмысленно для украинцев! США тоже когда-то боролись за свою свободу и независимость, и мы не думали, что это бессмысленно.

Но Трамп ничего из этого не понимает, и это главный актив, который есть у Путина… Он просто хочет, чтобы война закончилась, она просто мешает ему, он не видит, что от этого получат США. Он не считает, что свобода и независимость Украины отвечает стратегическим интересам Америки. Он не понимает, что такое альянсы!», – вещал Болтон.