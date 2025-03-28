«Ястреб» бундесвера готовится к войне с Россией в 2029 году

Российская угроза Германии якобы является самой серьезной за последние 40 лет.

Об этом генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил в интервью BR24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже реальная угроза, с которой мы сталкиваемся в Германии. За 40 лет моей службы в армии это никогда не было так угрожающе, как сейчас. Мы видим угрозу со стороны России, которая только сейчас начинает проявляться. Мы наблюдаем гибридные атаки, направленные против Германии. Мы наблюдаем беспилотники над подстанциями и над казармами, где проходят обучение украинские солдаты», – сказал Бройер.

По его данным, Россия производит в год 1,5 тысячи танков в год, а в пяти крупнейших странах Европы их всего 750. Инспектор считает, что РФ будет способна к крупномасштабной войне к 2029 году. Об этом якобы уже заявили президент РФ Владимир Путин, первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл. Немецкие разработки, по словам инспектора, будут готовы «гораздо позже».

«Если бы на нас напали сейчас, то мы выполнили бы свой воинский долг и защищали бы Германию теми средствами, которые мы имеем на данный момент. Мы могли бы сделать это лучше, если бы использовали специальные активы в 100 миллиардов евро, который парламент предоставил нам в 2022 году. Но это будет через 2-3 года. Тогда у нас будет лучшая обороноспособность», – сказал Бройер.

На конференции по безопасности в Берлине он уточнил, что ждать нападения России необязательно:

«Сдерживание не всегда должно быть ответным и предполагает и активные действия, бундесвер должен стать готовым к войне и боевому развертыванию».

Для этого, по подсчетам инспектора Германии нужно 460 тысяч солдат, а у нее есть только 200 тысяч. Поэтому нужна мобилизация, в том числе, и женщин.