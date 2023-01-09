«Ястреб» из Кишинёва: Вероятность атаки из Приднестровья исчезающее мала

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Возможность «агрессии России» с территории Приднестровья снизилась после того, как российские военные покинули остров Змеиный.

Об этом в интервью украинскому телеканалу Freeдом заявил депутат молдавского парламента Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С того момента, как российский корабль пошел, куда его послали, как остров Змеиный был освобожден, и путинский блицкриг провалился, вероятность того, что Россия каким-то образом попытается активизировать оперативную группу войск на территории Молдовы, исчезающее мала. Конечно, очень неприятно для Украины, что она вынуждена держать какие-то воинские подразделения недалеко от так называемого Приднестровья (452км общей границы), но это наименьшее из зол», – сказал Нантой.

По его словам, «желающих воевать на левом берегу» Днестра нет, поскольку после того, как Украина в 2015 году блокировала возможность ротации российских войск, приднестровская группировка превратилась в «уродливый гибрид из местных жителей с российскими паспортами, которые не знают, куда разбегаться».

Впрочем, молдавский депутат допустил, что в случае успеха на Украине российские войска войдут в Молдову и остановятся «только на Пруте» (граница с Румынией), поскольку «генерал Суровикин не будет вести переговоры о статусе Приднестровья».