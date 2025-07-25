«Ястреб» Ходжес переключился со взятия Крыма на уничтожение Калининграда

Елена Острякова.  
25.07.2025 13:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Россия, США, Украина


НАТО должна продемонстрировать России свою готовность напасть на Калининград.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью подкасту «Фокус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО должна продемонстрировать России свою готовность напасть на Калининград. Об этом бывший командующий армией...

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«Русским нужно знать, что мы готовы сделать что-то вроде уничтожения Калининграда. Это часть сдерживания. Русские знают, что Калининград уязвим из-за своего расположения. Он окружен Литвой, Польшей и Балтийским морем, где доминируют страны НАТО», – сказал Ходжес.

По его словам уничтожение Калининграда является частью более масштабной стратегии.

«Это линия обороны на восточном побережье Балтики, которая не является линией в прямом смысле, а представляет собой оборонительный сооружения, которые протираются от Фенноскандии до Польши и Черного моря и охватывает других наших союзников, что позволяет сдерживать Россию от нападения на восточный фланг НАТО. Если русские решат напасть, они, скорее всего, выберут Латвию. Но им нужно понять, что они потеряют Калининград сразу из-за сухопутных войск ударов, которые уничтожат все их дальнобойное оружие. Радары и так далее исчезнут в первые же часы», – сказал Ходжес.

В 2023 году он обещал, что ВСУ быстро и успешно завоюют Крым. В реальности это завершилось провальным контрнаступом.

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