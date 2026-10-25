Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший соратник Януковича Юрий Бойко, лидер депутатской группы в ВР «Платформа за жизнь и мир», в которую входят бывшие «регионалы», на деле является представителем партии войны.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий обратил внимание, что Бойко на днях записал видеообращение, в котором призвал к миру.

«Это один из ястребов войны, один из тех, кто помогал и помогает Зеленскому эту войну продолжать. Он яркий представитель партии войны, а сейчас начинает рядится опять уже в надцатый раз в мирную овечку. Я предлагаю вам посмотреть на действия Юрия Бойко. В парламенте голосовал лично, и его группка, в поддержку всех инициатив Зеленского: мобилизация военная, кредитование, всё-всё, даже пантеон в Лавре. Ни разу не выступил с трибуны о преследованиях политических, молчал, когда его однопартийца Шуфрича Зеленский в тюрьму посадил, язык в зелёную задницу засунул и активно проворачивал. Молчал о преследованиях церкви, а сейчас оказывается такой миротворец. Видно, Лёвочкин сказал: «Вперёд, Юра, может, что-то ещё и получится», – отметил Мосийчук.

При этом он считает, что нет никакой разницы между Бойко и экстремистом Алексеем Гончаренко, тоже пытающимся сегодня говорить о мире.

Экс-депутат заметил, что Бойко, согласно журналистским расследованиям, сохранил контроль за рядом облгазов, что лишь подтверждает сотрудничество с режимом.