«Ястребы» заговорили о сокращении денег на армию

Вадим Москаленко.  
13.10.2024 18:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


Украина не имеет никаких инструментов гарантированного продолжения поддержки Запада. Об этом на канале «НТА» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет никаких инструментов гарантированного продолжения поддержки Запада. Об этом на канале «НТА»...

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«О чём бы я сейчас серьёзно думал – что у нас в США нет никаких инструментов поддержки Украины. Ни ленд-лиза, ни в бюджете нет статей, минимум 40 миллиардов. Ни у Дональда Трампа, ни у Камалы Харрис нет такого инструментария», – жаловался дипломат.

Более того, по его мнению, многие западные политики не рассчитывают, что война сильно затянется.

«В головах многих стратегов в мире сложилось мнение, что до лета 2025 года всё закончится, и уже ничего не будет. А я вам скажу, что и в этом году были такие же ожидания. Даже у нас не выделили достаточно средств на армию, потому что наши западные партнёры сказали, что войны уже не будет.

Потому перестаньте думать о наших партнёрах, они будут делать ровно столько, сколько мы сможем потянуть. Никто в США не решит ситуацию на Украине», – подытожил Чалый.

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