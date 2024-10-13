«Ястребы» заговорили о сокращении денег на армию

Украина не имеет никаких инструментов гарантированного продолжения поддержки Запада. Об этом на канале «НТА» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чём бы я сейчас серьёзно думал – что у нас в США нет никаких инструментов поддержки Украины. Ни ленд-лиза, ни в бюджете нет статей , минимум 40 миллиардов. Ни у Дональда Трампа, ни у Камалы Харрис нет такого инструментария», – жаловался дипломат.

Более того, по его мнению, многие западные политики не рассчитывают, что война сильно затянется.

«В головах многих стратегов в мире сложилось мнение, что до лета 2025 года всё закончится, и уже ничего не будет. А я вам скажу, что и в этом году были такие же ожидания. Даже у нас не выделили достаточно средств на армию, потому что наши западные партнёры сказали, что войны уже не будет.

Потому перестаньте думать о наших партнёрах, они будут делать ровно столько, сколько мы сможем потянуть. Никто в США не решит ситуацию на Украине», – подытожил Чалый.