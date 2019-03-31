Явка на Украине на 11.00 уже 16 %

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

По данным со 156 избирательных округов, активность избирателей по Украине на 11.00 составляет 16,23%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

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По состоянию на 11.00 данные прислали 156 территориальных избирательных округов, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 16,23%.

Сведения по областям: Винницкая область (11 – 18 избирательные округа) – 16,12%, Волынская область (19 – 23) – 14,45%, Днепропетровская область (24 – 40) – 19, 48%, Донецкая область (41 – 61) – 17,60%, Житомирская область (62 – 67) – 16,33%, Закарпатская область (68 – 73) – 8,28%, Запорожская область (74 – 82) – 20,59%, Ивано-Франковская область (83 – 89) – 11,16%, Киевская область (90 – 98) – 17,14%, Кировоградская область (99 – 103) – 18,94%, Луганская область (104 – 114) – 20,61%, Львовская область (115 – 126) – 12,18%, Николаевская область (127 – 132) -20,30%, Одесская область (133 – 143) – 14,31%, Полтавская область (144 – 151) – 20,55%, Ривненская область (152 – 156) – 14,13%, Сумская область (157 – 162) – 19,20%, Тернопольская область (163 – 167) – 11,89%, Харьковская область (168 – 181) – 16,85%, Херсонская область (182 – 186) -19,01%, Хмельницкая область (187 – 193) – 16,60%, Черкасская область (194 – 200) – 19,56%, Черновицкая область (201 – 204) – 10,47%, Черниговская область (205 – 210) – 18,54%, Киев (211 – 223) – 15,64%.

Участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В зарубежном избирательном округе – 101 избирательный участок.