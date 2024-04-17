Явление Дурова: для чего создателю Вконтакте и Telegram понадобился Такер Карлсон?

Создатель Вконтакте и Telegram, российско-дубайский миллиардер Павел Дуров выкроил час своего дорогостоящего времени на беседу с популярным американским правоконсервативным журналистом Такером Карлсоном.

Ключевой в данном случае вопрос целеполагания имеет несколько вариантов ответа, основной из которых сводится к тому, что нынешний продукт Дурова – соцсеть Telegram – достиг потолка своего роста, в связи с чем уже начинает испытывать давление со стороны конкурентов и озабоченных правительств ряда стран. Так, запретить Телеграм хотят в Бразилии, в Штатах детище Дурова попало в зону риска придирчивого внимания местной госухи наряду с китайским Тик-Током.

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Так что нацеленный именно на американскую аудиторию имиджевый антикриз Дурову просто жизненно необходим. При этом, данное интервью выходит за рамки простого маркетингового хода по продвижению «телеги» в англоязычной аудитории,

А почему именно Карлсон, а не, например, либеральный Си-Эн-Эн? Ответ на это тоже прост: чувствительный к колебаниям конъюнктуры рынка бизнесмен делает ставку на консервативный разворот Америки и готовится ко второму пришествию Трампа в Белый дом. А потому и обращается именно к трампистам и тем кто правее от них. Сработает ли дуровская чуйка в политике – мы увидим уже в конце этого года.

Ну а пока что набор тезисов, с которыми Дуров вышел на аудиторию Карлсона, говорит сам за себя. Дуров не без успеха подсветил свой образ «прогрессивного атланта», словами и делом выступающего за свободу мысли и против государственной цензуры, за развитие технологий и против войны, за идеи и против возвращения в прошлое. А ещё он принимает ледяную ванну и активно ратует за здоровый образ жизни.

Если оценивать интервью по факту и в целом, то кажется, что миллиардер успешно решил все поставленные перед ним задачи – хорошо показал себя перед американской правой аудиторией, присоединился к стразам и скепсису этой аудитории в отношении американского «глубинного государства» и гигантов Биг Даты, покритиковал угрозу монополии Google и Apple, опасных не только рядовым пользователям, но и наполеоновским бизнес-планам самого Дурова.

Наконец, что немаловажно в эпоху санкционных войн – Дуров элегантно дистанцировался и отстроился от российского государства и путинской вертикали, при этом оставшись в сознании зрителей в качестве примера «успешного хорошего русского». То есть Дуров не пошел по проторенной многими политрелокантами дорожке «вытравливания» из себя русскости и разрыва с бывшей Родиной. Наоборот, он успешно продает свою русскость той части западного мира, которая по ней «угорает».

При этом ряд мелких деталей – типа учебы юного Дурова в Италии или его противоречий с российскими спецслужбами – выгодно оттеняют образ: это не просто русский, но «глобальный русский», которому одновременно чужды как кондовые антизападные нарративы, набирающие силу в РФ, так и наивно-розовая апологетика Запада со стороны российских «либералов».

Интересна серия вопросов и ответов по темам давления на дуровский бизнес со стороны спецслужб России и США и оценка легкости ведения бизнеса в Дубае. По словам Дурова, он задумался о создании Telegram в 2013 году, когда отказал российским властям в просьбе закрыть оппозиционные сообщества во «ВКонтакте» в 2012-м и не передал информацию об организаторах майданных сообществ на Украине в 2013-м.

«В какой-то момент у нас возникла очень напряженная ситуация, когда вооруженные полицейские приходили ко мне домой и пытались вломиться, потому что я отказывался закрывать эти оппозиционные группы», – говорит он. Выбор у Дурова был небольшой— подчиняться требованиям российских властей или продать долю в компании и уехать из страны. В итоге – «я выбрал последнее», – говорит Дуров.

В 2014 году миллиардер сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Свое решение он тогда объяснил «отсутствием честных и независимых судов» и «обилием противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «ВКонтакте». Последняя сейчас активно содействует государству в прореживании своих грядок от нежелательного государству экстремистского контента и плотно привязана к государственным структурам, в том числе на уровне персоналий своего топ-менеджмента.

Сам же Дуров стал «гражданином мира» – деньги позволяют. При этом, по словам создателя Telegram, он старается не приезжать в такие «крупные геополитические державы», как Россия, Китай и США.

«Я езжу в страны, в которых уверен, что [их действия] соответствуют тому, что мы делаем, нашим ценностям», – заявляет он.

Тут, конечно, есть некоторое лукавство, ведь прежде всего бизнесмен заботится о своей безопасности, а потом уже о «ценностях». Но американским правым с их стихийным либертарианством такое обьяснение, безусловно, зайдет на ура.

Десятилетие, проведенное вне России сделало Дурова скептиком не только в отношении российского, но и американского государства. Сегодня он – среди яростных критиков «империи добра» и не жалеет ярких красок для описания того антиутопического будущего, которое стахановскими темпами строят американские политики рука об руку с боссами Биг Даты.

Дуров признался Карлсону, что не верит в безопасность медиа-платформ, которые разработаны в США, и готов к тому, что устройства, которыми он пользуется, могут быть взломаны. Когда он в последний раз приезжал в Штаты вместе с инженером, работавшим в Telegram, агенты кибербезопасности пытались нанять его сотрудника «за его спиной».

Отмел Дуров и утверждения о том, что Telegram подконтролен российским властям. По его словам, такие тезисы «распространяют люди, которые имеют очень ограниченное представление о том, откуда появился мессенджер. И их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар».

Насчет происков конкурентов – это не пустые слова. Сегодня в Telegram ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей, а их общее число достигло уже 900 млн. При этом, если верить Дурову, приложение не тратит ни доллара на свой маркетинг, в отличие от, скажем, запрещенной в РФ Meta Цукеберга или от бывшего Твиттера Илона Маска или от того же ТикТока.

Последние расходуют десятки миллиардов долларов, чтобы продвинуть свои продукты. Дуров уверяет Карлсона, что именно конкуренты нанимают PR-фирмы, которые помогают дискредитировать Telegram с помощью ботоферм.

Дуров похвалил ОАЭ, где, по его словам, «легкость ведения бизнеса очень высока» и назвал Эмираты, налоговым резидентом которых он сейчас является, «лучшим местом» для такой нейтральной платформы, как Telegram. Дуров божится, что за семь лет пребывания в Дубае со стороны местной власти не было никакого давления.

Ну и о деньгах. Какое же интервью с миллиардером без этого вопроса. Если верить Дурову, на его счетах лежит несколько сотен миллионов долларов, но он их не тратит, так как для него главный приоритет в жизни — свобода.

«Я не владею никакой недвижимостью, самолетами или яхтами, я не думаю, что этот образ жизни для меня. Я люблю сосредотачиваться на том, что мы делаем в Telegram», – кокетливо утверждает миллиардер.