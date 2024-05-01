Явление Иванишвили народу. Куда пойдет Грузия после «Всенародном собрания»?

Несмотря на многодневные протесты радикальной грузинской оппозиции, 29 апреля после длительного, изобилующего эксцессами обсуждения, парламентским комитетом по юридическим вопросам во втором чтении все же был поддержан проект закона «О прозрачности иностранного влияния».

Последний, как убеждали его инициаторы, обязывает организации, проводящие интересы иностранной силы, лишь к регистрации в публичном реестре и заполнению годовой финансовой декларации, тогда как критики закона считают, что ценой его принятия может оказаться потеря для страны перспективы евроинтеграции.

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Соответственно, целью марша оппозиции, прошедшего в воскресенье накануне вышеуказанного заседания парламентского комитета, было предотвращение принятия им закона во втором чтении.

Организаторы марша «Да Европе, нет российскому праву» рассчитывали сорвать и запланированное правящей «Грузинской мечтой» на проспекте Руставели «Всенародное собрание», сам факт проведения которого, свидетельствовал бы об общенародном одобрении закона.

Акция, организованная властями страны, и в самом деле выдалась грандиозной. Перед огромным количеством собравшихся на главном проспекте столицы граждан один за другим, как-бы соревнуясь в красноречии, выступали лидеры правящей политической партии. Основатель последней Бидзина Иванишвили предстал перед столь многочисленной публикой впервые за многие годы после прихода к власти его «Мечты».

Его выступление и стало квинтэссенцией судьбоносного дня.

На акции, организованной в поддержку законопроекта, почетный председатель им же созданной партии говорил о ее заслугах перед страной. Он обратил внимание собравшихся на то, что в плане следования демократическим правам и свободам, развития соответствующих институтов, низкому показателю коррупции Грузия лидирует среди стран-обладателей статуса кандидата на вступление в ЕС. Прихвастнул оратор и темпами роста экономики Грузии, которые, оказывается, тоже самые высокие среди стран-кандидатов.

Особое место в речи Иванишвили было отведено нацдвижению, тираническому правлению которого был положен конец именно усилиями Бидзины Иванишвили и созданной им политической силы. Как бы извиняясь за то, что из-за покровительства прежнего преступного режима могущественными западными патронами в свое время не удалось их подобающе наказать, Иванишвили обещал участникам акции «вынести строгий политический и правовой приговор» «коллективному Нацдвижению» за содеянное им как в годы кровавого правления, так и за вредительства, совершавшиеся саакашистами уже в качестве радикальной оппозиции.

Обещания Иванишвили прозвучали и в контексте преодоления препятствий на пути усиления суверенитета страны, сохранения мира, поднятия грузинской экономики и обретения к 2030 году членства в Евросоюзе.

Казалось бы, после такого заявления вопрос о смене внешнеполитического курса Грузии можно считать снятым, однако судя по тому, какую оценку дал лидер «мечтателей» закону «О прозрачности…», думается, что он по-прежнему актуальный. А сказал Иванишвили буквально следующее:

«Общественность часто спрашивает, почему борются с таким усердием из-за границы с прозрачностью НПО?… Полная правда в том, что непрозрачное финансирование НПО является основным инструментом, с помощью которого можно назначать власть Грузии извне».

Иванишвили практически открыто обвинил западных доноров НПО в том, что средства, выделяемые последним, идут на усиление агентуры и приведение их к власти, лишая тем самым Грузию государственного суверенитета.

Хотя принятие закона не равносильно автоматической смене внешнеполитического курса страны, но некоторые сдвиги, которые в последний период наблюдались в отношениях между Грузией и Россией, позволяют утверждать, что Грузия отказалась быть анти-Россией. Об этом свидетельствует и тот факт, что Грузия не стала открывать второй фронт против России, что, как отметил в своем выступлении Иванишвили, стало причиной «агрессии партии глобальной войны в отношении Грузии».

Не секрет, что такие маленькие государства, как Грузия, не свободны в выборе геополитического курса. Кроме того, правящая «Мечта», обвиняемая радикальной оппозицией в проведении российских интересов, на самом деле неоднородна как раз в отношении внешнеполитических пристрастий ее членов.

Благодаря навязанной извне коабитации, весьма сомнителен, с точки зрения преданности властям, административный состав на всех уровнях государственного управления. С этой же точки зрения, непростая ситуация сложилась в спецслужбах и силовых структурах страны.

Сказанное, наряду с тяжелейшим социально-экономическим положением грузинского народа, противоречащим утверждению лидеров правящей партии о высоких показателях роста грузинской экономики, в совокупности делают угрозу свержения власти неправовым путем реальной.

К сожалению, приходится констатировать, что главный персонаж «Всенародного собрания» даже не заикнулся о нуждах простого народа, о нищете в регионах, о высоком уровне безработицы, о безумных ценах на продукты первой необходимости и медикаменты, о массовой миграции самых талантливых, трудоспособных граждан и т. д и т.п. Все это льет воду на мельницу отличающейся агрессивностью и бескомпромиссностью радикальной грузинской оппозиции, которая, к тому же щедро финансируется извне именно с целью организации в стране госпереворота.

Несмотря на всю тяжесть сложившейся ситуации, часть грузинского общества разделяет оптимистические прогнозы, согласно которым, властям страны все же удастся не допустить государственного переворота.

Во-первых, правящая «Мечта» хотя и разочаровала грузинский народ своей как бесхребетностью в вопросе исполнения данных избирателям еще 2012 году обещаний относительно восстановления справедливости, так и бездарной, по сути, антинародной социально-экономической политикой, но еще свежа память о зверствах, которыми в период своего правления отличились «националы».

Ненависть грузинского общества к последним в критические моменты жизни страны, а именно во время выборов, будь то президентских, парламентских или местных, всегда спасала правящую «Мечту». Тем более что политическое поле в стране настолько зачищено, что другой альтернативы у грузинского избирателя практически и нет.

Во-вторых, несмотря на время от времени обостряющиеся отношения между еврочиновниками и правящей Грузией политической силой, последней всегда удавалось утрясти разногласия ценой уступок и кадровых пертурбаций. Можно полагать, что удастся ей это и на сей раз. Ведь абстрагируясь от лоббистов грузинских радикалов в Европарламенте, можно утверждать, что, по большому счету, то есть с точки зрения идеологической, указанные противоречия отнюдь не антагонистические.

А страсти вокруг закона об иноагентах, возможно, связаны с финансовой стороной вопроса не меньше, чем с задачей взять под контроль ход и результаты грядущих выборов. Не следует забывать и о том, что уже в июне этого года будет обновлен и депутатский корпус Европарламета, вероятное преобладание влияния правых в котором может изменить внутренний и внешнеполитический курс ЕС.

В-третьих, если Запад все же принципиально намерен способствовать радикальной оппозиции в смене грузинской власти, в том числе и путем госпереворота, то легитимен вопрос: какие могут быть основания у лидеров правящей политической силы для смелости и даже дерзости, проявленной ими в речах и действиях, касающихся судьбы закона о прозрачности? А ведь на подходе еще и закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Можно полагать, что руководство страны принятием упомянутых законов, рассчитывает повысить рейтинг своей партии. Декларируя результаты опросов, согласно которым правящую партию на данный момент поддерживает 60% избирателей, лидеры «Мечты» тем самым демонстрируют готовность одержать победу в предстоящих выборах своими силами. Как было сказано, «Грузинской мечте» в критические моменты всегда удавалось мобилизовать избирателей, не желающих повторения кошмара, в который в свое время саакашисты ввергли народ Грузии.

Что касается поддержки извне, то никаких явных признаков, того, что «Мечта», в случае необходимости, может на него рассчитывать пока не наблюдается. Позиция Запада известна. Инициирование в преддверии выборов упомянутых законов оценивается им как отход от демократии и западных ценностей.

Очевидно, что Западу сподручнее иметь дело именно с такой политической силой, каковой является радикальная грузинская оппозиция, в случае прихода к власти которой Грузия неминуемо будет превращена в анти-Россию.

Однако, если Запад убедится, что попытка переворота труднореализуема или обречена на провал, он вряд ли будет толкать Грузию в объятия РФ (ведь именно этим и объясняли политики и эксперты решение ЕС о присвоении стране статуса кандидата). Потери, понесенные отказом от намерения привести в Грузии к власти абсолютно ручную политическую силу, Запад, вероятно, попытается возместить результатами превращения маленькой южнокавказской страны в очаг перманентной нестабильности, способный в нужный момент создавать в регионе проблемы северному соседу.

Учитывая сказанное и те шаги, которые, несмотря на давление со стороны Запада, были сделаны правительством Грузии в сторону РФ, думается, что в интересах последней, чтобы правящая ныне «Грузинская мечта» смогла бы удержаться у власти. Тем более что в стране физически нет другой приемлемой альтернативы. Приход же к власти грузинских радикалов будет ударом как раз по геополитическим интересам России, так как прозападная, к тому же и профашистская политическая сила не будет гнушаться ничем, чтобы добиться окончательной утраты влияния на регион Российской Федерацией.

«Грузинская мечта» же, которая несмотря на давление со стороны Запада, всячески воздерживалась от создания лишних проблем северному соседу, во внешнеполитических отношениях, скорее всего, останется приверженной прагматической политике и впредь. Ведь даже при наличии у маленькой Грузии желания резкой смены внешнеполитического курса, геополитический разворот без готовности к нему самой России нереален.