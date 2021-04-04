Явлинский боится, что Навальный заберет у него «Яблоко»

04.04.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральная партия «Яблоко» внесла существенные изменения в свой устав на 21-м съезде, который прошел в выходные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Устав обновился на три четверти. Главные изменения коснулись вступления и членства. Теперь стать яблочником можно стать только после года испытательного срока и по рекомендации двух опытных (стаж от трех лет) членов партии.

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Создатель и идеолог «Яблока» Григорий Явлинский не скрывал, что боится рейдерского захвата партии – что в определенный момент новые члены партии получат какое-то смс и проголосуют нужным образом.

«С нами будут разбираться нешуточным образом. Наша главнейшая задача – не позволить разрушить партию изнутри и извне… При сохранении максимально возможно открытости партия должна быть защищена от внешнего рейдерства. Я не думаю, что кто-то здесь, защищающий другую позицию, это делает умышленно, чтобы рейдеры ее захватили, но я сейчас подыму людей, которые вам расскажут, как сотни приходили в «Яблоко» и под копирку писали, что они хотят быть членами партии, не зная ни одного ответа. Просто делали это за деньги. Этим занимаются мэрия, администрация президента, шустрые политологи и всякие жулики. У них задача оставить картинку, но изменить сущность. Создать политический «Убер», трамвайчик. Мы сейчас сюда посадим своих и довезем до нужного места. К сожалению, не могу на трибуне продемонстрировать жест, который мне хочется этим товарищам продемонстрировать, но так не будет», – сказал Явлинский.

Очевидно, что обвинения в адрес власти носили скорее ритуальный характер, а вот «кто-то, защищающий другую позицию», имеет имя и фамилию – Лев Шлосберг, руководитель псковского «Яблока».

Он вступил в открытый конфликт с Явлинским еще в феврале, когда идеолог партии раскритиковал блогера-уголовника Алексея Навального. В ответном открытом письме Шлосберг осудил такую позицию не столько потому, что Навальный хорош, сколько потому, что голоса его сторонников очень пригодятся «Яблоку» на предстоящих выборах.

После этого главный псковский яблочник заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру в Госдуму РФ не на малой родине, а по одному из московских округов. Логика здесь ясна. Именно в столице будет лучше всего работать пресловутое «умное голосование» (УГ), придуманное Навальным, когда все его сторонники сговариваются голосовать за одного кандидата, не важно какого, лишь бы не от «Единой России». Аксакалов «Яблока» такой демарш Шлосберга, не посоветовавшегося с руководством, неприятно удивил.

На съезде яблочник-оппортунист произнес высокохудожественную речь, больше напоминавшую белый стих. Впрочем, за цветастыми метафорами можно было разобрать и основный мотив: не надо ужесточать правила приема, чтобы не отпугнуть молодежь.

«В жизнь и в российскую политику пришли люди, не прожившие вместе с нами 20-й век, не жившие в СССР, не учившие историю КПСС и не знавшие выборы с одним кандидатом. Их личная политическая история началась тогда, когда мы сделали свои лучшие политические поступки. Мы не должны быть для этих людей политиками вчерашнего дня», – заявил Шлосберг.

О ком это, если не о навальнистах? Оппонент Явлинского раскритиковал партийную бюрократию и отцов-основателей за косность, боязнь общества и желание отгородиться от жизни.

Пока большинство «Яблока» поддержало Явлинского. Но после думских выборов, когда начнут работать новые нормы устава, ситуация может поменяться. Ведь старейшая либеральная партия борется вовсе не за места в парламенте (Явлинский заявил, что им нет места в путинской России), а за государственное финансирование в 120 млн руб. Оно было утрачено после прошлых выборов, когда «Яблоко» не набрало необходимых 3% («спасибо» лидеру за принципиальную позицию по Крыму).

Вполне вероятно, что еще одну каденцию голодной диеты статусные либералы не потянут. Тогда их взоры обратятся к несистемной популистской оппозиции, а в головы закрадется шальная мысль, а не стать ли для навальнистов политическим «Убером».