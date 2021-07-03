03.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Чехия
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Явлинский бросился на защиту антироссийской Чехии

Лидер либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал публикацию руководством России списка недружественных государств. Об...

Лидер либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал публикацию руководством России списка недружественных государств. Об этом Явлинский сказал на предвыборном съезде политсилы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Виданное ли дело составлять списки недружественных стран? И в эти недружественные страны входят как такие гигантские страны, как США (где Россия официально обозначена как «вражеское» государство – ред.), так и маленькие страны», – посетовал либерал.

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Особую заботу Явлинского вызвало появление в списке Чехии, откуда в адрес России звучат обвинения в подрыве военных складов с боеприпасами для карательной операции против Донбасса, а в прошлом году был снесен памятник маршалу Ивану Коневу.

«Многие из вас были в Праге, и вы знаете, что там почти всё можно делать с русским языком, там абсолютно открытое отношение – и теперь Чехия относится к недружественным странам. Это что такое? Это полный провал всей внешней политики», – сокрушается либерал.

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