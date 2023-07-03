Явлинский: Европейцы виноваты в крушении малазийского «Боинга»

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Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский возложил ответственность за крушение малазийского «боинга» в 2014 году в небе над Донбассом на Германию.

Об этом он заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому была абсолютная ложь, о которой знали все. И все знают ее до сих пор. Только тогда нужно будет объявить, почему это пространство не объявили закрытым для полетов. Немецкая разведка доложила руководству Германии о том, что там появились наши «Буки». Объяснила, что это советское оружие 70-х годов, что оно устроено таким образом, что они не различают самолеты. Там по этому лучу идет удар сразу, в ту же секунду. После этого руководство Германии было обязано сообщить авиационным властям Европы, что надо закрыть этот участок. Оно этого потому не сделало, что это бы обозначало, что российские войска перешли границу. Европейцы не знали, что с этим делать и промолчали. Европейцы виноваты, что не закрыли небо», – рассуждал нацпредатель.