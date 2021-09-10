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10.09.2021 21:52 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, экстремизм
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Явлинский назвал американскую технологию Навального «слабоумным голосованием»

Создатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал «слабоумным голосованием» инициативу «умное голосование» блогера-уголовника Алексея Навального,...

Создатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал «слабоумным голосованием» инициативу «умное голосование» блогера-уголовника Алексея Навального, который призывает сторонников голосовать за кого угодно, кроме «Единой России».

Об этом он заявил на встрече с избирателями в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не поддерживаю этот проект. Просто это, на мой взгляд, слабоумное голосование. Оно за кого? Выберут КПРФ, ЛДПР, Миронова и что, будет по-другому? Будет то же самое. В этом проблема. Это глупость какая-то, чепуха. Зачем же выбирать их? Просто дурят людей», – сказал Явлинский.

Его поддержал депутат от «Яблока» в Мосгордуме Сергей Митрохин.

«Умное голосование» срабатывает очень неумно. Например, в Мосгордуме появилось много сталинистов. Это те самые коммунисты, которые были включены в «умное голосование». Они все поклонники Сталина. По этому принципу их партия отбирает. Поэтому если они сегодня выступают против власти, для меня это ни о чем не говорит. Для меня говорит опыт, связанный с этой партией.

Когда она не у власти, она очень демократическая и даже либеральная. А когда она берет власть, она устраивает массовый террор. Я не хочу, чтобы такие люди шли во власть. Поэтому я не считаю правильным «умное голосование», – сказал Митрохин.

Глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев считает, что «умное голосование» – элемент вмешательства в российские выборы со стороны США.

«Речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать. Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать», – заявил Пискарев.

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