Явлинский нехотя назвал Бандеру фашистом

Елена Острякова.  
09.01.2023 14:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1351
 
Дзен, Нацизм, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Основатель партии либеральной «Яблоко» Григорий Явлинский нехотя согласился с тем, что главарь ОУН и гитлеровский пособник времен Степан Бандера был фашистом.

Это произошло в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь», когда Явлинский отвечал на вопрос зрителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основатель партии либеральной «Яблоко» Григорий Явлинский нехотя согласился с тем, что главарь ОУН и...

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«Это националистический, да… Националистический лидер… Сейчас времена такие, что вообще ничего невозможно определить. Сейчас со всех сторон пропаганда идет», – сказал Явлинский.

Он считает, что Украине придется осудить бандеровщину, как России – сталинизм «если они хотят быть в Европе».

При этом уроженец Львова Явлинский уверяет, что в том городе «никогда не было проблем с русским языком», а отношение к России «хорошее, но сложное».

«У меня нет этого противостояния в душе. Для меня Россия и Украина внутри меня обе. И это будет всегда не только внутри меня, потому что жить все равно будем рядом», – сказал Явлинский.

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