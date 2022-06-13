Явлинский обвинил «Эхо Москвы» и «Дождь» в краже электората у либералов

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«Яблоко» и другие либеральные партии недобрали голоса на последних парламентских выборах из-за того, что все либеральные СМИ агитировали за «умное голосование» (систему, придуманную блогером-уголовником Алексеем Навальным).

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил создатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом либерал-экстремист позволил себе назвать защитников Донбасса «бандитами».

«Эти 15 млн там, чем занималось «Эхо Москвы». Оно занималось агитацией голосования за коммунистов, за ЛДПР, за боевиков Донбасса. Оно положило живот и шкуру свою на то, чтобы именно такое было голосование. И куча тех, кто сегодня сбежал за границу, выступали на вашей станции и объясняли, что все должны голосовать за коммунистов. Я имею в виду «умное голосование». Не надо строить теперь непонятливые физиономии. Это факт. Вы этого добились, это случилось. Голосующие в Лондоне и Париже русские избиратели избрали человека, который получил орден за Крым и воюет в Донбассе. Вот оно «умное голосование». Вы же все плыли на этом и аплодировали… Этим же занимался «Дождь», – сказал Явлинский.

«Яблоко» набрало на последних выборах 800 тыс голосов, хотя, по мнению Явлинского, должно было быть 2 млн.