Явлинский отказался признавать российский Крым – за это предусмотрена ответственность

18.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не считает Крым территорией России.

Об этом он заявил в интервью сайту Ura.ru, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым не принадлежит России по международному праву», – сказал Явлинский.

Он признает Крым российским только при условии, что там пройдет новый референдум по регламенту ОБСЕ.

«Не я признаю – мир признает. А я соглашусь. Только это должно быть сделано по-настоящему», – пояснил основатель «Яблока».

Больше года назад в России был принят закон, предусматривающий привлечение к административной и уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. За систематические действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, предусмотрено наказание в виде тюремного срока от шести до 10 лет.

Явлинский не признает Крым российским систематически. Он это делал на парламентских выборах в 2016 году и на президентских в 2017. В итоге «Яблоко» не только не преодолело 5% барьер, но и сам Явлинский стал лидером антирейтинга.