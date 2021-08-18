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18.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Явлинский отказался признавать российский Крым – за это предусмотрена ответственность

Новости УкраиныОснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский не считает Крым территорией России. Об этом он заявил...

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не считает Крым территорией России.

Об этом он заявил в интервью сайту Ura.ru, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым не принадлежит России по международному праву», – сказал Явлинский.

Он признает Крым российским только при условии, что там пройдет новый референдум по регламенту ОБСЕ.

«Не я признаю – мир признает. А я соглашусь. Только это должно быть сделано по-настоящему», – пояснил основатель «Яблока».



Больше года назад в России был принят закон, предусматривающий привлечение к административной и уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. За систематические действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, предусмотрено наказание в виде тюремного срока от шести до 10 лет.

Явлинский не признает Крым российским систематически. Он это делал на парламентских выборах в 2016 году и на президентских в 2017.  В итоге «Яблоко» не только не преодолело 5% барьер, но и сам Явлинский стал лидером антирейтинга.

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