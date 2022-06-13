Явлинский пугает приходом к власти националистов «левого толка»

13.06.2022  18:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, экстремизм


СВО будет длиться очень долго и приведет к власти в России националистов.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил создатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО будет длиться очень долго и приведет к власти в России националистов. Об этом...

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«Скорее всего развитие событий будет иное. Оно будет очень тяжелым, очень серьезным. Во-первых, эта спецоперация будет длиться очень долго. На определенном этапе этого будет что-то вроде очень тяжелого национализма внутри России левого толка.

Это будет очень серьезный вызов, потому что будет падать качество жизни, и надо будет объяснять. Объяснять будут как – враги внешние и внутренние. Отсюда это вырастет. А уж после этого (а это обязательно завершится) начнется период новой России», – привычно бредил Явлинский.

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