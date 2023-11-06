Явлинский сожалеет, что Россия не пошла на переговоры, когда Украина имела успехи

Елена Острякова.  
06.11.2023 15:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Наиболее благоприятным моментом для переговоров России и Украины была осень прошлого года, когда ВСУ удалось продвинуться в Херсоне и Харьковской области. Теперь этот момент упущен.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наиболее благоприятным моментом для переговоров России и Украины была осень прошлого года, когда ВСУ...

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«К этому вопросу нужно было подходить год назад, когда были события по Харькову и Херсону. Когда Украина оказалась в том положении, ее принимали, и отношение к ней было… Вот это был момент, когда надо было обязательно это делать. Его пропустили полностью. И теперь этим будут заниматься. Но она в гораздо худшем положении. Она проиграла в этом смысле. Поэтому Песков говорит: что вы, какие сейчас остановки. Изменился баланс сложившейся ситуации», – сказал Явлинский.

Российский либерал и уроженец Львова переживает за будущее Украины, которого может не быть из-за потерь на фронте и массовой миграции. А с Россией, по мнению Явлинского, Западу ничего не удастся сделать из-за ее стратегической глубины. Поэтому он намерен предложить Киеву согласиться на прекращение огня, а потом уломать Пекин и Вашингтон на содействие.

«Но мы не будем убивать людей. Это главный аргумент. В ХХІ веке какое значение имеют эти территории, имеют значение люди и будущее. Можно потерять и то, и другое. Сейчас будет уже совсем другой разговор о будущем. В каком они были положении в декабре прошлого года и в каком сейчас. Принципиально разные вещи. Я уж не упоминаю о публикациях последних дней о Залужном и прочая», – говорит либерал.

Он утверждает, что на недавней встрече с президентом РФ предложил себя в качестве переговорщика, но Путин промолчал. Между тем, Явлинский ставит свою политическую карьеру в прямую зависимость от переговоров с Украиной.

«Если в ноябре не будет очевидно, что начинается процесс прекращения огня, если будет другая ситуация, то я вообще не буду больше заниматься политикой. Сейчас ноябрь мне надо отчитаться», – резюмировал Явлинский.

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