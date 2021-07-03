Явлинский стращает развалом России в случае отказа от союза с Западом

Россию ждёт распад без экономического объединения с Западной Европой.

Об этом на XXI предвыборном съезде либеральной партии «Яблоко» заявил лидер политсилы Григорий Явлинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Светлые люди, прекрасные умы в России были и есть всегда, но система всегда была устроена так, что она не давала из этого сделать политику и всемирное явление. Поэтому лампочку придумывают в России, а атрибутируется она к Эдисону, радио придумывают в России, а атрибутируется оно к Маркони, и так далее.

Вот, наша с вами задача – построить в России такую общественную систему, которая сможет реализовать это. А для этого мы должны понимать, что будущее за свободой, будущее за интеграцией, а не разделениями, и для России эта интеграция – европейский вектор. Вместе с Европой – формирование третьего центра экономического могущества в мире.

Один такой центр – Юго-Восточная Азия, другой – Северная Америка, а Европа только вместе с Россией имеет шанс стать третьим центром мирового экономического могущества и конкурентом», – утверждал либерал.

«Это вовсе не означает, что нужно вступать в ЕС, это совсем другая модель, её ещё надо создать, но это цель, к которой нужно стремиться. Для Европы это важнейший фактор будущего, а для России это вообще вопрос жизни. Если этого не будет, Россия развалится. Это будет страшная, ужасная вещь», – добавил Явлинский.