Явлинский: Украина – на грани исчезновения

Елена Острякова.  
25.11.2023 23:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Украина


Украина находится на грани исчезновения.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится на грани исчезновения. Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил основатель...

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«В прошлом году падение ВВП – 32 или 35%. В этом году будет примерно то же самое. Скоро об этом объявят. Это невероятные масштабы», – сказал Явлинский.

Второй проблемой Украины он считает массовую эмиграцию.

«Теперь уже не только женщин и детей. Уезжают мужчины и все, кто только могут. И не возвращаются. Это не переезд из восточной части в западную, а отъезд», – сказал Явлинский.

Он считает, что положение Украины осложняет то, что внимание Запада «категорически отвлечено» на Ближний Восток, а президент Зеленский потеряет свою легитимность весной, если не проведет выборов.

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