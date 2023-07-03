Явлинский: Украина никогда не сможет победить Россию

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Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что условие, которое президент Украины Владимир Зеленский поставил для начала переговоров (выход на границы 1991 года) никогда не будет выполнено.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего этого не будет, потому что я вижу, как развиваются военные события. Кроме того, я знаю, что говорит генерал Милли, а он является начальником штабов США. Он один из самых авторитетных военных мира. Я могу вам сказать, о чем сейчас говорят все ключевые люди, которые имеют к этому отношение. Есть такой евродепутат, который был министром иностранных дел Польши, Витольд Ващиковский. Это Польша, это гораздо более близко. Он говорит, что перспективы такой нет», – сказал Явлинский.

Он напомнил, что в 2022 году Россия занимала 2,5 тысячи квадратных километров в неделю, а Украина захватывает 120 квадратных километров. При таких темпах «освобождение» 17% бывшей украинской территории займет 16 лет.

«Я утверждаю, что Украина победить Россию не сможет никогда. В смысле – в ближайшие 50 лет. Это невозможно. А НАТО не будет напрямую вмешиваться. Посмотрите, что происходит в России. Масштабно разворачивается ВПК, вооружение нарастает, обучение нарастает… Россия огромна. У нее колоссальная стратегическая глубина», – сказал Явлинский. Кроме того, он напомнил о признании генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ресурсы Альянса близки к исчерпанию.

Старого либерала беспокоит и то, что за прошедший год падение ВВП России составило 2%, а Украины – более 30%.