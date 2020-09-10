Явлинский вангует «серьёзное сопротивление» Белоруссии в войне с Россией

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Кремль не отказался от замыслов насильственно поглотить Белоруссии.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил мастодонт российского либерализма Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что давняя идея Кремля поглотить Беларусь никуда не делась и сейчас активизируется и будет реализовываться в тех или иных формах. С моей точки зрения, ничего хорошего в этом нет. Беларусь имеет право жить так, как хотят люди, которые там живут. И это может быть совсем не так, как мы живем сейчас в России», – рассуждает Явлинский.

Возможный референдум о воссоединении с Россией он сравнил с аншлюсом Гитлером Австрии.

«Это никакого отношения к справедливости, к правде, к нормальной жизни не имеет. Это имеет отношение лишь к империализму. Это способы поглощения. Это как у вас есть брат, а вы у него отбираете паспорт и не позволяете жить, как он хочет. Могу вам сказать, что сопротивление будет очень серьезным. Именно поэтому он пока туда и не входит», – заключил либерал.