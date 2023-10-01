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Киевские власти вынуждены молча слушать упрёки мировой общественности из-за скандала после чествования в канадском парламенте гитлеровского прихвостня из дивизии СС «Галичина», чтобы не злить «западных партнёров».

Об этом в эфире телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск бывший главарь группировки УНА-УНСО украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что украинская бюрократия сейчас (после поднявшегося скандала – ред.) вынуждена молчать, чтобы не всполошить наших западных союзников, однако украинское общество должно предоставить как можно больше моральной и материальной поддержки пану Ярославу, который является героем, без сомнения. И это украинская общественность Канады, украинцы из Украины, да и со всего мира должны его поддержать и почтить, этого героичного человека. Мы знаем, что Запад лицемерный, и там не только наши друзья, там есть очень много подлости, на этом Западе. Если бы пан Ярослав воевал за Сталина, был бы палачом НКВД, то никаких бы проблем не возникло, мы это точно знаем, наоборот, это бы всех удовлетворило. То, что Канада в те времена, когда пан Ярослав воевал против Сталина, этого самого Сталина поддерживала вместе с другими членами антигитлеровской коалиции, Канада воевала за то, чтобы половину Европы отдать сталинским палачам, отдать московитам. А пан Ярослав воевал против этого, он этого не хотел. И этого ему не могут простить», – заявил Корчинский.

Он призвал повсеместно ставить памятники эсесовцам из дивизии «Галичина» и называть их именами улицы украинских городов.

«Это подлая позиция, мы это должны понимать, это их дело, а наше дело поддержать тех членов канадского правительства, у которых ещё остался здравый смысл в головах, и поддержать наших героев-дивизионщиков, это настоящие герои, наши предшественники великие. У меня вызывает возмущение не то, что произошло в Канаде, а то, что в Киеве до сих пор нет грандиозного памятника дивизионщикам, например, а он должен быть и обязательно будет, я надеюсь. И то, что в других городах именами этих людей не названы улицы, что не почтены вообще эти дивизии. А украинцы воевали не только в «Галичине», 900 украинцев воевало в дивизии «Викинг» и в других дивизиях и проявляло себя героически. В действительности, это лучшая часть украинского народа на тот час», – подчеркнул нацист.

Отметим, что солдаты дивизии SS «Wiking» совместно с координировавшими свои усилия с Абвером боевиками Организации украинских националистов (ОУН) совершили один из самых массовых еврейских погромов на Западной Украине в городе Золочев в июне 1941 года.

Полковник Вермахта Пацваль докладывал:

«Из Золочева снова сообщается о жестоких расстрелах, проводимых украинцами и солдатами SS. Было расстреляно минимум 300 человек».

Ситуация развивалась следующим образом. Солдаты SS доставили к месту казни украинцев, вооруженных топорами, мотыгами, ломами и ручными гранатами.

В яме стояли жертвы – мужчины, женщины и дети. Сначала в яму были брошены гранаты, после чего оставшиеся в живых евреи, женщины и дети, были забиты до смерти топорами и мотыгами.

В этой бойне, учиненной украинскими националистами и солдатами SS над евреями и частично над русскими, почти каждая еврейская семья потеряла минимум одного члена, во многих семья были убиты все мужчины. Были убиты почти все врачи, адвокаты, аптекари и инженеры.

В целом в эти дни на Западной Украине было убито от 12 000 до 24 000 человек. Погром в Золочеве был одним из самых крупных.