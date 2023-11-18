«Язык 95 квартала»: Кулебе указали на его место и отказали в доступе к Блинкену

Руководство Соединенных Штатов осознало, общение с МИД Украины не имеет практического смысла, поскольку оно не имеет отношения к принимаемым решениям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил руководитель киевского Бюро анализа политики Виктор Бобыренко.

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Он считает, что на Украине нет ни парламентско-президентской, ни президентской формы правления.

«Я бы сказал, что не просто президентская, а республика фаворитов, где у нас есть президент, и где офис президента и Ермак подменяют и правительство, и Верховную раду, а через Татарова — и судебную систему. И у меня есть готовое доказательство, если кто-то говорит: «Витя, ты преувеличиваешь». А я скажу: «А как так получилось, что на переговоры с Блинкеном поехал Ермак, и он даже не был подкреплен министром иностранных дел Кулебой?» Фактически Блинкен является руководителем внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, неким министром иностранных дел. Это у них равнозначная должность. И он ведет переговоры с Ермаком, который всего лишь руководитель офиса президента — непонятный статус. Не с Кулебой, не с Шмыгалем, не с Зеленским, а с Ермаком. Для меня это очень очевидно. Соединенные Штаты много сопротивлялись и не хотели признавать Ермака. Они спрашивали: «А кто он, какой у него статус?» А теперь встречаются с ним без Кулебы. То есть это признание фактически Соединенными Штатами статус-кво в Украине — что Ермак является фактически фигурой номер один», – сказал Бобыренко.

По его словам, американцы для себя определили, что надо говорить с тем, кто принимает решения.

«Не президент же пишет у себя на ноутбуке проект решения, кто-то его готовит. Они поняли, что решение готовится не в Министерстве иностранных дел, а решения готовятся в офисе президента. И они общаются с тем, кто имеет реальное влияние на процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений. Это Ермак. То есть они расставили точки над «і» для всех. И я думаю, что эта поездка Ермака без Кулебы как раз и должна быть понятна всем так, как она понятна мне: они общаются с тем, кто на самом деле принимает решения, готовит решения», – отметил эксперт.

Издание спросило, как на все это должен реагировать Кулеба.

«Думаю, что Кулебе указали на его место и он с этим согласился. Это даже не эзопов язык, а язык 95-го квартала. У нас есть основной игрок на сцене — это Владимир Александрович. Его переступить не может никто, потому что он только должен танцевать, ему только должны аплодировать. Ермак является главным суфлером в суфлерской будке. А Кулеба, как и правительство, — лишь декорации или актеры второго плана.», – резюмировал Бобыренко.