Язык из Киева уведет. Почему нет никакой зрады в российском учебнике украинской мовы

Новости Украины

Минпросвещения России готовит учебник классического украинского языка для российских школ, прежде всего – освобожденных территорий Украины, которые в перспективе войдут в состав РФ. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов на совещании Владимира Путина с российским правительством.

По словам министра, для того, чтобы украинские дети могли учить украинский язык, как родной, также разработаны специальные учебные планы, методические материалы, а учителя прошли соответствующее повышение квалификации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы, правда, в узких кругах обитающих в «телеге» русских националистов. Перечислять тех ЛОМов, которые оттоптались по этой инициативе Минпроса не буду – читатели и так их знают. Но гвалт поднялся знатный. Жаль, что в этом, перемежаемом матерными возгласами интернет-оре на тему «Россия за свои деньги будет продолжать украинизацию», банально потерялся здравый смысл.

А теперь по порядку.

Факт №1. Уже сегодня на балансе России оказалось несколько украинских областей, взявших курс на присоединение к РФ и активно переходящих на российские стандарты, в том числе в образовании. И в перспективе таких территорий может стать больше – особенно, если сбудутся мечты призывающих к интенсификации спецоперации.

Факт №2. Вместе с этими территориями России достались миллионы украинцев, а в перспективе их может стать еще больше. Сразу оговорюсь – специально для желающих устроить хохлосрач пополам с историческим диспутом: по поводу этих украинцев можно думать все что угодно. Можно считать, что сто лет назад их не существовало, что их придумали большевики или австрийский генштаб, можно объявлять их русскими, но объективная реальность в том, что в результате неотменимых и уже состоявшихся исторических процессов последних 30 лет и предшествовавших им ста лет, эти украинцы сегодня есть.

Они – эмпирический факт, с которым нужно считаться. Если же с объективной реальностью не считаться, то она все равно о себе напомнит, только при этом больно ударив по голове.

Факт №3. Абсолютно во всех бывших украинских областях, кроме Крыма, этнические украинцы сегодня составляют большинство населения, согласно переписи. Меняются только цифры – где-то, как на Донбассе, украинцев чуть больше половины, где-то, как на Херсонщине, их больше 80 %, а где-то, как на Запорожье, их 76 %. И немалая их часть, особенно за пределами областных центров и крупных городов областного подчинения – люди украиномовные.

Оттого, что завтра все эти люди окажутся гражданами России, они не перестанут быть украинцами. Просто станут украинцами с российскими паспортами. Сегодня в РФ, по данным статистики, 2, 5 миллиона граждан украинского происхождения. После референдумов на Украине их станет 5, а может и все 6 миллионов. Такие вещи, как идентичность не меняются директивно по свистку, это длительный исторический процесс, который нужно аккуратно и умело направлять, а не уподобляться тем же нелюбимым некоторыми большевикам, только с обратным идеологическим зарядом.

Факт №4. Возможно, я удивлю многих из критикующих, или сделаю для них какое-то открытие, но во всех без исключения национальных субъектах РФ в школьных программах среди линейки предметов наряду с русским языком изучают местные языки – обязательно или по выбору учеников с родителями, но – тем не менее. В Северной Осетии изучают осетинский, в Татарстане – татарский, в Туве – тувинский, в Чечне – вайнахский и тд, и тп.

В этом смысле изучение украинского языка в качестве одного из предметов на определенных территориях со значительным процентом украинского населения – это не только нормально, но и не выбивается из общефедеральной нормы. И совершенно понятно, что российская школа, независимо от того, какие дополнительные языки, кроме русского, изучают школьники в тех или иных регионах, заточена на воспитание именно российских граждан и патриотов своей страны, а не чужой.

Тем более, что практика Украины, до введения там в действие последней драконовской редакции мовного закона, убедительно свидетельствует: в большинстве даже формально украиноязычных школ на юго-востоке процесс обучения все равно шел на русском, а украинские язык и литература оставались именно предметами. Собственно, нынешние инициативы российского Минпроса всего лишь обеспечат возврат к этой, нормальной для украинского юго-востока практике.

Подчеркиваю для любителей перекручивать: речь не идет ни о какой «украинизации» – в том смысле, в каком привыкли употреблять это слово в реалиях современной Украины, то есть навязывания всем украинского в качестве единственного и обязательного языка общения или обучения.

Речь вообще не идет об ОБУЧЕНИИ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ. Язык образовательного процесса в российских школах, включая те, которые будут находиться на присоединяемых территориях – русский. Украинский же – один из множества предметов, наряду с английским или физикой.

Но объективно в интересах страны, чтобы обучение этому предмету, подготовку учебников и методпособий взяло под контроль российское государство, а не фонды Сороса или канадская бандеровская диаспора. И учебники по языку должны быть сертифицированы под российский стандарт и очищены от вредных идеологических влияний.

Отсюда и акцент на том, что готовящиеся учебники – КЛАССИЧЕСКОГО украинского языка. То есть, основанного на киевско-полтавском диалекте, не замусоренного диаспорянскими или галицкими диалектизмами. Государство просто не может себе позволить отдать этот процесс в чужие и недобрые руки.

Точно так же совершенно ясно, понятно и не обсуждаемо в виду абсурдности предположений обратного, что основным языком образования, общения, делопроизводства, массовой культуры и тд, и тп в России – независимо от того, Мелитополь это или Воронеж – есть и будет именно русский язык.

Равно как безосновательны и звучащие абсолютно дикие истерики относительно того, что изучение украинского равно бандеризации. Бандеровцем человека делает не язык, а закладываемые в него идеологические постулаты. Ян Таксюр – украиноязычный киевский поэт, но бесконечно далекий от украинского национализма человек.

А Ян Валетов – русскоязычный еврей из Днепропетровска и пропагандист бандеровщины. Как видим, даже из одного этого примера ясно, что дело не в языке, а в содержимом головы.

И в целом, отходя уже от частности рассматриваемой языковой истории, задача интеграции в Россию не в том, чтобы переделать тех, кто считает себя украинцем и желает изучать родной язык в русских, а в том, чтобы дать самим русским возможность жить полнокровной национальной жизнью без ограничений и запретов.