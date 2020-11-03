Язык, Победа, Приднестровье – Додон двинул против Санду тяжелую артиллерию

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Явно обескураженный своим неожиданным проигрышем в первом туре президентских выборов, действующий лидер Молдовы Игорь Додон обрушился с критикой на конкурентку Майю Санду, затронув те вопросы, которых старался не касаться ранее.

Выступая сегодня перед журналистами, Додон резко высказался по проблемам русского языка, истории и Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский язык в республике Молдова всегда был языком межнационального общения, Очень цинично смотреть, как Майя Санду, которая убрала из школьной программы русский язык, начала сейчас говорить на русском и выпускать газеты и листовки на русском языке. Вдруг она вспомнила, что в Молдове одна треть населения русскоязычная. А где вы были до сих пор, когда запрещали русский язык, когда уничтожали русские группы и школы? Сейчас вам нужен голос русскоязычных. И вы о них вспомнили. Это цинично, это подло», – сказал Додон.

Он напомнил, что всегда, даже с трибуны ООН, выступал на двух языках.

«Я себя считаю потомком победителей в Республике Молдова. 9 мая – это День Победы был, есть и будет в нашей стране. А 24 августа – это день освобождения Молдовы от фашистов. Но не для Майи Санду и ее команды. 9 мая она считает не Днем Победы, а 23 августа объявляет «днем траура жертв тоталитарного режима». И объявляет, что не позволит, если, не дай Бог, станет президентом, нашим солдатам участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве. Нужны нам такие лидеры?» – сказал Додон.

Он также обвинил Санду в том, что она считает жителей Приднестровья и Гагаузии сепаратистами, напомнив об инцидентах в день выборов, когда члены партии оппоизционерки мешали приднестровцам голосовать.

«Мы это видели два дня назад. Такими заявлениями Майя Санду может довести ситуацию в стране до новых конфликтов, как в начале 90-х. Тоже были нацики, которые делали такие заявления. К чему это привело, напомнить вам? Вы опять хотите дестабилизации в Республике Молдова?» – сказал Додон.

Он потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против тех, кто препятствовал голосованию приднестровцев.

«Это очень опасный прецедент. Представьте себе, что приезжают люди, которые не согласны с тем, как голосуют жители села в центральной зоне Молдовы, и блокируют избирательные участки. Что тогда будет? Надо открывать уголовные дела, как 10 лет назад, когда блокировали выход на наши участки органы так называемого Приднестровья. Я в качестве президента смогу дальше обеспечить этнический мир и спокойствие и дальнейший конструктивный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией», – сказал Додон.

Сразу после оглашения результатов первого тура советники Додона раскритиковали его политтехнологов, которые навязали президенту нейтральную тональность кампании.

«Один из уроков – «нейтральность» и «не нагнетаем» хороши на международных площадках. В Молдове не проходит. Пока. Будем ждать или менять тактику?», – написал помощник президента Эрнест Варданян.

«Нейтралка» и нежелание нагнетать восприняты как слабость и неготовность показать зубы. А зубы надо показать. Хватит быть добренькими»,- написала журналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Однако, пророссийским избирателям в Молдове есть что предъявить Додону. Именно при нем в 2018 году конституционный суд признал «устаревшим» закон «О функционировании языков на территории МССР», в котором русский язык признавался языком межнационального общения. Такое решение суда «эквивалентно его отмене».

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, чтобы не раскалывать правящую коалицию. С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.