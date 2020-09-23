Языковой раскол в Белоруссии. Мы его не видим, а он – есть

23.09.2020, Минск, Артем Агафонов

Белоруссия – не Украина, в ней нет таких непримиримых противоречий между различными регионами, которые довели Украину до нынешнего цугундера. На первый и сторонний взгляд, республика выглядит (точнее, выглядела до недавнего времени) спокойной и, если не монолитной, то близкой к тому – русскоязычной, пророссийской и чуть ли не последним осколком советских времен.

Реальность, как обычно, сильно сложнее. В белорусском обществе было множество скрытых конфликтов и противоречий, которые спали до поры по причине общей стабильности и сдерживаемые недружественным к любой неподконтрольной общественной движухе режимом. Удалось ли Лукашенко эти конфликты окончательно заморозить?

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Возьмем языковую ситуацию. Интересную инфографику, основанную на данных прошедшей в прошлом году переписи, опубликовал Альфа-Банк. Конечно, отдельный вопрос, зачем банку это понадобилось, но националисты уже эту статистику оценили и обсуждают, какие районы «самые белорусские», а какие – «самые русифицированные». Причем, пиковые значения отличаются даже не в разы, а в десятки раз.

В республике нашлось 13 районов, в которых родным языком более 80 % респондентов назвали белорусский. В Ганцевичском районе Брестской области таких набралось аж 90,8%. На другом полюсе – Добрушский район Гомельской области с 23% родного белорусского языка. Все это можно списать на понимание «роднай мовы», которая в Белоруссии сильно отличается от общепринятого. Тут родным объявили язык этноса, к которому человек принадлежит, а, поскольку четких различий между русскими и белорусами нет, многие называются белорусами.

Но данные о том, какой процент жителей говорят на белорусском дома вообще выглядят нереалистично. Оказывается, дома белорусский язык используют целых 26 процентов населения. Причем, в Ивьевском районе таких людей оказалось 73,3%, а в Витебске – всего 2%. Разница более, чем в 35 раз, причем витебская цифра выглядит гораздо более правдоподобной. В Минске, если верить статистике, живет под 700 тысяч человек, которые заявили, что дома говорят по-белорусски. Где все эти люди? Почему, выходя из своих квартир, они встречаются на городских улицах и говорят практически исключительно на русском? Можно целый день ходить по минским улицам и не услышать белорусской речи. Примерно такая же ситуация в любом городе республики, из тех, где я побывал.

Хорошо это или нет, вопрос спорный, но это – реальность. И данные этой переписи отражают не реальность, существующую в домах участников переписи, а их ценности и идентичность. Понятно, что жители Ивье, скорее всего, без проблем поддержат перевод на мову топонимики, «мягкую» или даже не очень мягкую белорусизацию, не будут сильно возражать против белорусизации образования, а в Витебске против всего этого.

Территориально это – все то же разграничение на Восток и Запад, что и на Украине. И за 26 лет лукашенковского правления мало что изменилось. Самые «белорусскоязычные» районы на выборах 1994 года массово голосовали за Позняка, а самые «русскоязычные» – за Лукашенко. И не в последнюю очередь потому, что он обещал сделать русский язык государственным.

Сейчас в Белоруссии – неспокойные времена. И обе стороны активно играют на противоречиях в обществе, пытаясь расколоть его еще глубже. Играют на религиозных противоречиях. Большинство белорусов – прихожане РПЦ, но немало и католиков, особенно на Западе. Да и в РПЦ есть разные течения. Разыграли польскую карту, правда не слишком удачно. Это, повторяю, делают обе стороны – и оппозиция и власть. И обстановка в обществе продолжает накаляться.

Языковой раскол пока, скорее, виртуальный. Да, националисты пытались раздуть тлеющий конфликт постоянно, в последние годы к ним присоединилась власть, принявшись убирать отовсюду русский язык и заменять его чуждой большинству белорусов «латинкой» на манер польского алфавита. Но до тех пор, пока большинство граждан пребывают в комфортной языковой среде, катастрофы не будет. Но в том и дело, что все шатко и этой комфортной среды может не стать. В оппозиции сильны голоса тех, кто хочет лишить русский статуса государственного, начать перевод на мову делопроизводства, образования. В Украине именно языковой вопрос стал самым принципиальным. И не надо обольщаться, надеясь, что в Белоруссии обойдется, если она решит наступить на украинские грабли.

Хоть Белоруссия в реальности и русскоязычна почти на 100 процентов, языковой раскол в ней есть. И для того, чтобы раскол однажды не стал кровоточить, руководству государства лучше вообще не лезть в языковые отношения, оставив два конституционных госязыка, став гарантом соблюдения языковых прав своих граждан, а все остальное от греха подальше отдать местному самоуправлению, третьему сектору и бизнесу.