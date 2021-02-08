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08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, дискриминация, Политика, Украина
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«Языковой закон – сплошное стукачество и штрафы, это поражение украинизации» – Арестович

Новости Украины

Украинизаторы, которые жаловались, что 400 лет страдали от доносов, ничего не придумали умнее, чем прописать в закон стукачество и штрафы за неиспользование государственного языка в сфере услуг.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ, блогер-пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о языке… вместо того, чтобы прописать там позитивные поощрения к изучению украинского языка и его распространению, прописали стукачество и штрафы. Это люди, которые говорят, что мы 400 лет страдали от стукачества и штрафов, ничего лучшего не нашли, чем прописать туда стукачество и штрафы. Это огромное поражение. Закон о языке  в его нынешней редакции – это огромное поражение «Слуги народа» как центристской силы. Нельзя было пропускать», – сокрушался Арестович.

По его словам, если и стоило принимать данный закон, то только частично.

«Надо было сохранить часть, которая содержательная по развитию украинского языка, но отменить негативную часть, штрафующую, наказывающую и прописать там позитивные методы поощрения, и вот тогда его надо было запускать в жизнь», – добавил пропагандист.

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