Youtube, Google, Facebook, Telegram обяжут открыть офисы в России

23.05.2021, Москва, Елена Острякова

Крупные IT-корпорации не рискнули прокомментировать новость о том, что в Госдуму РФ внесен законопроект об обязательном открытии на территории России официальных представительств крупных IT-компаний.

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Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Видимо, потому, что сказать против этой инициативы нечего. Предложено цивилизованное решение вопроса, соответствующее международной практике и правилам, уже установленным в ряде стран. Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в «очередном наступлении» на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться. Россия предлагает «гостю», который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему «уставу», спрятанному в одной из западных или иных столиц», – написал Володин.

Он считает, что «у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования», но они от нее отказались.

По его словам новый закон в первую очередь коснется Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks.

«Список открытый», – подытожил Володин.

Согласно внесенному в Госдуму закону международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс российских пользователей должны будут открывать представительства в России. Эти представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и станут основным каналом взаимодействия с российским регулятором.

За отказ выполнить этот закон IT-компаниям будут грозить запрет на рекламу, ограничение приема средств от россиян, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и передачу за рубеж личных данных – и полная блокировка.

Закон начнет действовать 1 января 2022.

Для российских властей примером является успешный опыт Турции – страны, которая демонстрирует в последнее время самостоятельную политику.

В ноябре прошлого года Турция оштрафовала Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на 10 млн турецких лир ($1,18 млн) каждую за то, что компании так и не назначили представителей в Анкаре, как того требовал новый закон, начавший действовать с 1 октября.

Штрафы были введены после того, как сетевые гиганты опоздали с выполнением требований закона всего на два дня.

Впоследствии им в случае невыполнения требований турецкой стороны в течение 30 дней с момента уведомления о первом штрафе компаниям угрожали новые санкции уже на 30 миллионов турецких лир. А далее – ограничение трафика от 50 до 90%.

В итоге в середине декабря стало известно, что Youtube решил назначить представителя платформы в Турции, как этого требовал новый турецкий закон о соцсетях. Согласно заявлению Youtube, компанию в республике будет представлять юридическое лицо.