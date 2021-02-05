Подпишись на рассылку
05.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Преследования журналистов, США, Украина, Цензура
Просмотров:

YouTube готовится заблокировать каналы Медведчука

Новости Украины

Вслед за запретом эфирного вещания телеканалов NewsOne 112 и ZiK, украинская власть планирует добиться запрета их трансляции на площадке американского видеохостинга YouTube.

Об этом в эфире телеканала НТА заявила пропагандистка Мирослава Гонгадзе, работающая на финансируемое Госдепартаментом США СМИ «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Гонгадзе переговоры с администрацией видеохостинга уже ведутся.

«Вопросы дезинформации в Соединенных Штатах рассматриваются очень серьезно, есть специальные ведомства и даже специальное ведомство в Госдепартаменте, которое занимается именно вопросами таких радикальных каналов, дезинформационных каналов в социальных сетях. Потому эта работа относительно возможного закрытия экстремизма в социальных сетях, она ведется давно.

Это, в принципе, параллельные шаги, если украинская власть, таки сделала такой шаг. Я знаю, что ведутся эти дискуссии с руководством YouTube, так что, скорее всего, будут какие-то решения», – заявила Гонгадзе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть