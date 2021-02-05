YouTube готовится заблокировать каналы Медведчука

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вслед за запретом эфирного вещания телеканалов NewsOne 112 и ZiK, украинская власть планирует добиться запрета их трансляции на площадке американского видеохостинга YouTube.

Об этом в эфире телеканала НТА заявила пропагандистка Мирослава Гонгадзе, работающая на финансируемое Госдепартаментом США СМИ «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гонгадзе переговоры с администрацией видеохостинга уже ведутся.

«Вопросы дезинформации в Соединенных Штатах рассматриваются очень серьезно, есть специальные ведомства и даже специальное ведомство в Госдепартаменте, которое занимается именно вопросами таких радикальных каналов, дезинформационных каналов в социальных сетях. Потому эта работа относительно возможного закрытия экстремизма в социальных сетях, она ведется давно.

Это, в принципе, параллельные шаги, если украинская власть, таки сделала такой шаг. Я знаю, что ведутся эти дискуссии с руководством YouTube, так что, скорее всего, будут какие-то решения», – заявила Гонгадзе.