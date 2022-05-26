YouTube капитулировал перед Захаровой, побоявшись лишиться российских денег

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добилась сохранения трансляции своих брифингов на YouTube, пригрозив выслать из России американских журналистов.

Об этом она рассказала сегодня на «круглом столе» в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня заблокировали пару брифингов. Мы просто сказали: еще раз заблокируете – одно американское СМИ поедет домой. А может быть, не ограничимся только американскими СМИ», – сказала Захарова.

Она имела ввиду конкретно польских журналистов, поскольку представитель этой страны Сьюзан Воджицки является гендиректором видеохостинга. Ее возмутила реакция менеджеров госструктур, которые заявили, что не намерены блокировать YouTube, хотя на этой платформе массово блокируются российские блогеры.

«Это не обычный протекционизм, а индульгенция на многие годы вперед: делайте, что хотите, мы вас трогать не будем, вы можете на нас опираться», – сказала Захарова.

Она напомнила, что Воджицки заявила на недавнем форуме в Давосе о том, что YouTube не намерен уходить из России, поскольку хочет сохранить возможность доносить «независимые новости».

«Она покривила душой. Они не собираются уходить отсюда не только по этой причине. Они здесь отлично зарабатывают, так, как они не зарабатывают нигде. Потому что то количество контента, которое производится нашими творческими людьми, нужно еще поискать. Это бизнес, соединенный с западной идеологией, которую они должны поставлять нашему пользователю не только от случая к случаю, а на регулярной основе – как базис», – сказала Захарова.