Youtube официально прогнулся под нацистов. Россия накажет сервис рублём

24.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Администрация американского видеосервиса YouTube заблокировала аккаунты украинских оппозиционных телеканалов из пула политика Виктора Медведчука, являющегося кумом российского президента. Телеканалы были отключены от эфирного вещания внесудебным решением Совбеза в феврале этого года. После этого власти Украины направили требование в Youtube об отключении вещания и в Интернете. Теперь вместо видеотрансляции на каналах 112, NewsOne и Zik выведена надпись, что они недоступны из-за жалоб правительства Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр культуры и информации Александр Ткаченко одобрил действия администрации видеосервиса. «Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, которые обратили внимание на наше обращение и решения СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они являются не СМИ, или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины», – написал Ткаченко в своем блоге.

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Одесский журналист Юрий Ткачев на своей странице раскритиковал решение видеосервиса. «А вот вопрос: если завтра Путин попросит заблокировать Youtube-канал Навального, его просьбу выполнят? Нет? А почему? А, да. Я не понимаю, это другое».

Телеведущий Владимир Полуев, которые несколько лет проработал на телеканале 112, а теперь трудоустроился на канал «Наш», предложил схему обхода санкций YouTube: «Чтобы смотреть каналы дальше, используйте VPN или поменяйте в настройках YouTube Украину на другую страну».

Тем временем в России готовятся найти управу на американский сервис. Роскомнадзор заявил, что Youtube злоупотребляет своими возможностями и вводит необоснованные ограничения в отношении российских СМИ.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения. Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов – до 3 млн рублей», – говорится в заявлении.

Сенатор Алексей Пушков в своем блоге посчитал эти штрафы недостаточными и призвал скорее развивать российский аналог видеосервиса:

«YouTube ощущает себя в безопасности, но это до поры до времени. За блокировку российских ресурсов надо вводить более крупные штрафы. Это не пожелание, а необходимость. Многомиллионные штрафы практикуются в ЕС, Франции, Турции. И надо ускоренными темпами утверждать альтернативу в виде обновленного Rutube, который уже заработал. Долгосрочный тренд – не в пользу YouTube».