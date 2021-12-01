YouTube по требованию Зе-власти заблокировал очередное свидетельство киевского публициста о прославлении нацизма на Украине

01.12.2021  23:59 (Мск), Киев ,
Иван Добровольский.  
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беспредел, Дзен, дискриминация, Донбасс, Запад, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, социальные сети, Украина, Цензура
Новости Украины

29 января Дмитрий Скворцов был приглашён на телеканал Ukr.live для обсуждения текущих политических тем. Речь зашла об иске в $4,5 млрд. китайской компании Skyrizon к Украине, которая разорвала контракт о покупке инвестором акций предприятия «Мотор-Сич», но не вернула при этом предоплату в $3 млрд. И не выплатила «неустойку», прописанную в контракте.

Один из участников программы выразил надежду, что «евроатлантические партнёры Украины “подскажут” международному суду, как ему действовать в конфликте Демократической Украины с тоталитарным Китаем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

29 января Дмитрий Скворцов был приглашён на телеканал Ukr.live для обсуждения текущих политических тем....

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Скворцов подверг критике данное предположение. Он напомнил, что буквально на днях «бывший тоталитарный диктатор» Янукович добился значительного успеха в рассмотрении его иска к Украине в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ приступил к рассмотрению пунктов иска по существу, а до этого этапа доходит лишь 10% исков. Когда же публицист попытался пояснить, чем победа Януковича в европейском суде грозит Украине и власти Зеленского, в частности, ведущие стали его откровенно перебивать и не дали возможности раскрыть вопрос.

Но и в таком незаконченном виде выступление Скворцова успело набрать 88 тыс. просмотров и 1,1 тыс. лайков в «YouTube», после чего было заблокировано администрацией сервиса по требованию Украины.

Это не первый такой случай с участием Скворцова в украинских телепрограммах. В мае 2005 года Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал по требованию властей Украины видео телеканала «Первый независимый» с комментарием Дмитрия Скворцова, в котором публицист разбирает обвинительную речь представителя Генеральной прокуратуры Украины на суде над Виктором Медведчуком. По ссылке на YouTube высвечивается лишь название ролика: «Цитата, которая звучала в обвинении Виктору Медведчуку, взята из речи Шептицкого».

«Дело в том, что я сообщил обстоятельства, в которых была провозглашена эта речь в львовском униатском соборе «Святого Юра», – пояснял тогда Скворцов. – Это были дни занятия Львова гитлеровскими войсками и, соответственно, дни Львовских погромов. Всем этим и ознаменовался т.н. «Акт восстановления украинской державы» от 30 июня 1941 года, по случаю которого и составил свою речь Шептицкий.

Пришлось напомнить, что в акте том звучали следующие славословия фюреру и его «победоносной» армии: «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и мире…

Украинская Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией… за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире».

Прошло 80 лет. И сегодня в Городе-герое Киеве, представитель Генпрокуратуры «суверенной соборной Украинской державы» цитирует слово гитлеровского коллаборациониста, униатского митрополита Шептицкого, во славу вышеприведенного акта» (привязка по времени на видео судебного заседания – 52 мин. 43 сек.).

Это пояснение Скворцова украинскому телеканалу и потребовала Украина заблокировать на YouTube-странице телеканала. Но оно было сохранено на личной странице Скворцова (2 мин. 07 сек.).

 

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