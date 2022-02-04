Youtube подключился к подготовке украинской зачистки Донбасса

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Новости Украины

Американский видеосервис Youtube сегодня утром в очередной раз заблокировал аккаунты нескольких украинских телеканалов из пула депутата Виктора Медведчука, а также удалил целый ряд информационных ресурсов республик Донбасса. Соцсеть «Facebook» также заблокировала страницу Народной милиции ЛНР.

Наблюдатели опасаются, что речь идёт об информационной зачистке накануне вторжения украинских войск в ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошла комплексная гибридная атака, зачистка перед бурей», – комментирует военкор Александр Коц.

По его словам, «все это напоминает 2014 год, когда Киев старательно зачищал информационную поляну от инакомыслящих перед тем, как развязать войну в Донбассе».

«Сначала отрубили российские каналы, затем запретили въезд в страну (а кто не помнит, граница ЛДНР долгое время была под контролем Киева) российским журналистам, ну а потом администрации соцсетей начали банить всех, кто дает отличную от официальной Украины картинку о бойне в Донбассе. Я из банов просто не вылезал», – вспоминает Коц.

Несмотря на все разговоры, Россия так и не запустила свою собственную популярную альтернативу западным сервисам, констатирует военкор Юрий Котенок.

«За столько лет так и не разработана единая и современная отечественная платформа, о необходимо которой было так много разговоров. А ведь это вопрос не только информационной, но и национальной безопасности», – подчеркнул Котенок.

Замминистра информации ДНР Артём Ольхин напомнил, как в 2014 году однобоко освещалась информация о происходящем в Донбассе, где «террористы обстреливали сами себя», в том числе из боевой авиации.

«Информационная война против Донбасса идёт очень агрессивно не только в выпусках новостей. Последние дни, начиная с прошлой недели, у нас участились случаи информационного терроризма. В том числе и в наше министерство приходило письмо с анонимной почты на швейцарском домене о том, что здание заминировано. Мы эвакуировались, как и другие 19 учреждений ДНР, куда пришла эта информация. Оказалось, что ничего не заминировано, но работу в тот день это парализовало. Сегодня заблокировали каналы, которые доводят официальное мнение ЛДНР о том, что происходит на Донбассе. Единственное, из-за чего могли заблокировать, это видеоматериалы о том, каким обстрелам подвергаются республики, расстрелянные дома и люди. Однако напомню, когда американские солдаты записывали видео в Ираке, как они под весёлую музыку Blink182 расстреливают мирные дома, никто никого не блокировал, всем всё нравилось и никого это не шокировало. А мы, типа, террористы», – рассказал Ольхин в комментарии Юрию Котенку.

Замминистра отметил, что напрашивается ряд выводов, первый из которых – в том, что никакой интернет-свободы не существует.

«Украина является государством-террористом, которое систематически совершает террор в разных формах против жителей ЛДНР. Будем продолжать, информационная война продолжается, на войне не без убитых, как говорится, будем искать альтернативные площадки. Хотел бы закончить риторическим вопросом: все те, кто считают, что в Донецке и Луганске живут террористы, почему-то действуют всегда не рыцарскими методами, точно так же, как не по-рыцарски была произведена эта блокировка. Если в правилах Google будет написано, что запрещено дышать или быть собой, не удивляйтесь – «старший брат следит за тобой», – подытожил замминистра.

Российский военкор Александр Сладков опасается, что сейчас может быть идеальный момент для удара Украины по Донбассу – весь мир заранее «накачали» информацией о якобы готовящемся вторжении России. В случае попытки зачистить ЛДНР Москве действительно придется вмешаться.

«Россия, естественно, среагирует. И будет объявлена инициатором войны. Тут же введутся в действие новые антироссийскикие санкции. Да, потом все разберутся, что это мошенничество, но «Северный поток -2» будет лишен права функционировать и объявленные санкции тоже не отменят. Грузинский вариант, с более тяжёлыми последствиями. Конечно, это будет сильнейший удар. Но, что делать, надо будет терпеть, приходить в себя и возрождаться. Либо нас, в скором времени, окончательно размажут», – прогнозирует Сладков.

В это время на Украине информацию восприняли с откровенным восторгом.

«ОРДЛО кричали о полной независимости, но теперь истерят из-за обычного ютуба. Еще проведите референдум и потребуйте от Путина ввести YouTube», – острит депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.